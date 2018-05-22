《謠言終結站》捷利卡僅在中油營業單位辦理

2018-05-22

網傳內容︰最近網路社群出現「中油捷利卡」優惠出售訊息，稱「中油捷利卡」採預購制，每張儲值一萬元，僅售九千三百元，限量三十張，預計兩週可到貨。

查證結果︰台灣中油澄清，目前「中油捷利卡」僅限至各營業單位辦理，並沒有對外銷售或提供特定廠商優惠紅利，消費者購買時務必要小心查證。

中油表示，會員捷利卡每次現金加值金額須為五百元的倍數，一次加值滿三千元，即給予一．一％紅利金，每張卡片累積餘額以一萬元為上限，超過上限無法再加值，消費者持會員捷利卡加值一萬元，回饋紅利金九十九元。