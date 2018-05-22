陳機智 韓靈巧 可望炒熱選情

2018-05-22

記者王榮祥／特稿

年底高雄市長選舉，民進黨握有優勢，穩紮穩打；國民黨後勤吃緊，有番苦戰。民進黨陳其邁磨劍十年終於出鞘，但國民黨韓國瑜也已打造出全國知名度，兩陣營政見主軸多在經濟，陳其邁的機智對上韓國瑜的靈巧，選戰被認為會「很有看頭」。

高雄市長選舉也牽動高市議員選局，藍、綠都寄望市長候選人扮演母雞，拉抬議員選情，進而搶攻議會主導權；尤其是國民黨，特別期待透過韓國瑜人氣爭取更多支持，重新拚席次過半、贏回議長寶座，在此情況下，藍會主攻、綠多守勢。

民進黨在高雄執政近廿年，陳其邁也扎根許久，佔有優勢，加上民進黨初選競爭、初選後團結的傳統持續，內部對穩固高雄已凝聚相當共識。

國民黨在高雄無強棒，從北部找來韓國瑜助陣，短短半年多就準備上前線，但後勤補給有限，泛藍還有親民黨吳益政、統促黨璩美鳳表態參選，使得韓國瑜剛開戰就陷入苦戰，相對於綠營吃力許多。

陳其邁長期為民進黨政策辯護，擁有全國性格局與機智反應；韓國瑜在北農歷練讓他對農漁產業熟悉，與王世堅一場論戰更打造出全國知名度，兩人選戰的過招，連綠營都很期待。

陳其邁與韓國瑜政見主軸多聚焦在經濟，顯見經濟已成高雄市長選舉主題，也明確顯示下屆市長與市府團隊主要任務，後續就看誰能提出具體可行、有效的政見來說服市民。