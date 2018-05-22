韓國瑜初選勝出 對戰陳其邁

2018-05-22

〔記者王榮祥、林良昇／綜合報導〕國民黨高雄市長初選民調由韓國瑜勝出。韓國瑜昨聲明，選戰策略將主攻經濟牌，宣示要向高雄貧窮宣戰，全力拚經濟、讓他鄉打拚的高雄年輕人找到回家的路。

民調落敗的陳宜民前往瑞士日內瓦參加世衛大會，委請助理發出聲明，感謝每一雙握過的手，感謝每位志工與團隊成員，同時祝福韓國瑜為高雄搏回藍天。

「高市又老又窮」決打經濟牌

國民黨中央昨未公布民調數字，但據相關人士透露，韓國瑜平均民調六十四．八九八％，勝過陳宜民的三十五．一○二％。

韓國瑜指出，民進黨為台灣民主政治做出貢獻，高雄鄉親也給民進黨廿年執政，不欠民進黨，但高雄市又老又窮，沒有活力，各行各業蕭條，高雄要「告別貧窮、迎向陽光，迎向經濟發展」。韓國瑜昨強調，高雄不需要政客或派系，需要一個為民謀福利的專業經理人，若順利當選市長，將全力拚經濟，招商引資，讓工作機會翻倍，並讓遠在他鄉的高雄年輕人找到一條回家的路。

韓國瑜也說，他要對陳宜民致上最高敬意，等陳回國將會去拜訪他，到時候競選團隊架構也會出爐；媒體則詢問：「是否糧草還沒到？」韓國瑜笑回：「看我面黃肌瘦就知道了。」

韓陣營評估，綠營因中央執政受民眾反彈，加上韓個人親民特質，選情大致呈五五波，雖綠營在高雄根基深，泛藍還有其他可能參選人，但韓仍有機會突破重圍。