丁守中︰全力以赴 爭取中間選民支持

2018-05-22

〔記者郭安家／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中昨早至興安國宅與市議員參選人一起拜票，被問及近期民調略勝台北市長柯文哲一事，丁四度強調自己向來走中間選民路線，要爭取中間選民選票，與柯文哲搶票意味濃。

丁守中指出，民調起起伏伏，他會全力以赴，畢竟民進黨掌握中央行政資源、柯文哲掌握北市行政優勢，他戒慎恐懼，會讓民眾知道台北太落後了，要讓台北更繁榮更好更安全，大家安居樂業。

至於為何爭取中間選民選票，而非鞏固深藍的選票？丁守中說，他擔任立委時的士林、北投選區，過去是非常綠的，綠營議員選票長年比藍營議員多四．五萬票，但過去幾次選舉他都可拿到五十七％、五十五％選票，他向來走中間選民的路線，關心公共政策、民生法案。

此外，國民黨中央委員連勝文前天被問及是否為丁守中站台時，指稱尊重候選人安排與規劃，丁是否感覺兩人破冰？丁守中回應，上次選舉也幫連全力輔選站台、走市場，過去初選雖然是激烈競爭，但不管是黃大洲、郝龍斌、連勝文，他向來選完後都為黨拚戰、全力衝刺。

丁守中隨後表示，現在選舉要走另類方式，儘量走入基層、群眾，不要自己人全部動員來的那種，現在國民黨也沒這種資源、能力了；他在基層拚命走，還是有功效的。