姚文智︰同挺兩岸一家親者 才會棄保

2018-05-22

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨將自提台北市長人選，形成藍、綠、白三方勢力對決，選戰最後是否可能發生「棄保效應」？爭取民進黨北市長提名的立委姚文智昨天說，民進黨如果提名，棄保只會發生在共同支持「兩岸一家親」身上，不會在民進黨身上。

姚文智認為，棄保都是發生在選民立場接近，互相選擇有可轉移性。如果是非現任挑戰現任者，當然國、民兩黨都要針對市政進行檢驗；市政的檢驗，也一定是打柯文哲的一環，但是選舉的策略與目標對象，都可以討論；其實，三分天下的局，可以回顧一九九四年選戰，是有非常大的變化。

一九九四年台北市長選舉，代表國民黨的時任官派市長黃大洲與代表新黨的立委趙少康搶食藍營大餅，在泛藍分裂的情況下，由時任民進黨立委陳水扁以四成三的得票率勝出，當選市長。

針對民進黨秘書長洪耀福前天表示「提名自己人不代表與柯文哲為敵」，姚文智表示，民進黨二○一四年與柯因誤會而結合，二○一八年因了解而分手，雖然不一定要把柯當敵人，但也應該不可能再當朋友，缺乏互信的基礎與共同的信念，雙方已無法合作。

姚文智也暗批柯文哲，表示「不是朋友，不一定要當敵人，不一定要當賤人」，但也不可能是愛人或者貴人，也可能是路人，選舉三足鼎立的組合，還有非常多討論的空間。

針對提名人選，民進黨選對會明將邀檯面上表態參選的姚文智及前副總統呂秀蓮進行協調。

儘管外界認為姚文智出線機率高，不過據悉，黨內還未放棄尋找其他可能人選，更有核心高層至今仍在持續勸進多次表態無意參選的文化部長鄭麗君。