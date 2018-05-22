民進黨還沒人選 柯營：談棄保太早

2018-05-22

〔記者沈佩瑤／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中昨提到要搶中間選民選票，爭取民進黨提名參選北市長的立委姚文智則提到棄保只會發生在「兩岸一家親」的部分。不過，台北市政府高層與市長柯文哲幕僚認為，目前民進黨人選未定，棄保要選戰後期才會出現，現階段談藍綠票源競逐或棄保都太早。

市府幕僚指出，「兩岸一家親」只是政治攻防的口水，不會成為選戰主軸，現在民進黨仍未決定提名誰，小黨也不敢輕舉妄動；蔡英文總統日前接受廣播專訪時曾說，選市長要看他對城市的願景，政見、看法與中央執政理念是否有一致性，也有向新北喊話意味。

另有市府高層表示，棄保問題要等到選戰後期才會出現，為了不要讓某一個勢力當選，價值相近、同質性強的候選人才會產生棄保效應，假如候選人很弱，根本就不需要棄保；藍綠本來就都要搶中間選民選票，但在所有候選人出爐前，談這些都太早。

「價值相近、同質性強才會有棄保」

柯文哲昨天主持環南市場改建案上樑典禮後受訪，媒體提問：「是否仍覺得老天會幫你？」柯文哲表示，如果有心做好一件事情，全世界都會幫你，就像世大運舉辦成功就有很大運氣成份，竟然有三個颱風九十度轉向。

至於年底選舉，藍綠歸隊之後，有什麼選戰策略？柯文哲重申，沒有什麼特別的想法，反正把每天該做的事情繼續做好就好。

柯文哲過去被問及民調時多半不耐煩回以：「每天都要看民調做事，那不就會起 ？」還曾說：「民調是可以操縱的、可以製造，看你怎麼問嘛！」之前兩度民調略輸丁守中，柯更直言：「誤差範圍差一％、二％，在統計上沒有意義。」但昨一份最新民調指丁守中小贏柯三％，柯則首度鬆口，指自己內部做的民調也是落後一點。