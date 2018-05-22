加薪、軍人身分證…後備戰士增誘因

2018-05-22

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部在去年開始試辦退伍軍人志願短期入營制度，也就是俗稱的「後備戰士」，但招募情形不如預期。軍方高層官員透露，今年增加許多招募誘因，除可按入營天數領取戰鬥部隊加給、網路戰加給及海空勤加給之外，還特別核發註記有「後備戰士」字樣的軍人身分證，期望有更多人加入後備戰士行列。

國防部昨晚證實，常備部隊招募之「後備戰士」依職務增加發給海、空勤、戰鬥部隊及網路戰加給，故須調佔國軍編制員額；後備部隊招募之「後備戰士」屬戰時編制，比照發給後備軍人教召待遇（無勤務加給）。另在營期間享有就醫減免費及福利站購物優惠，故均發給軍人身分證。

軍方官員說，空軍去年的後備戰士，規劃招募二十六人（含飛行員六人），但報名九人、核定入營三人，到去年底僅留下一人，即F16戰機飛行員鄧德謹中校。

官員分析認為，去年招募情形不佳的原因，是因招募誘因不足、福利待遇有限、退伍來源較少、家庭或工作無法配合等因素造成。

國防部檢討後，改進今年招募做法，官員指出，後備戰士的薪俸是以日薪計算，日薪包括本俸、專業加給、志願役加給及主管職務加給在內，這與去年相同，但今年特別增加了「戰鬥部隊加給、海空勤加給與網路戰加給」，在此類部隊擔任後備戰士的退伍軍人，可按入營天數領取這些特殊加給。

他舉例說，一位退伍的校級空軍飛行員，去年回任飛行員後備戰士，一個月入營五天，薪水只有約一萬多元，今年可加領飛行加給後，同樣以每月五天計算，薪水就可以達到約三萬元。

官員也表示，經過去年試行，空軍今年開放包括慢速及旋翼機飛行員、機場跑滑道搶修及消防專業人員、機場憲兵機槍及甲車駕駛與氣象專業人員等員額，兼顧部隊需求及提升執行成效。