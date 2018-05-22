內心在召喚 鄧德謹：飛行是夢想

2018-05-22

平日當黑手 回營開戰機

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕「我熱愛飛行，退伍後再入營擔任F16戰機教官，那種成就感很難形容。」空軍嘉義基地第二十一作戰隊中校政戰處長退伍的鄧德謹，憑著高職讀汽修科學到的技能，退伍兩年多來，平日當「黑手」幫客人修車，去年沒有多加思索就加入空軍飛行員後備戰士；對他而言，飛行不只是駕駛飛機，更是堅守著夢想。

四十五歲的鄧德謹，高職畢業後考取空軍官校，曾任國軍飛官二十年，大多在嘉義空軍基地服務，總飛行時數二千六百小時，前年十二月底退伍。之後與有二十幾年汽車修護經驗的哥哥合夥在嘉義市開修車廠，他愛騎大型重機，加上哥哥傳授技能，修理汽車、大型重機都難不倒他。

鄧德謹說，修車廠客戶採預約制，時間不會被綁死；且退伍後，飛行夢仍在心靈深處呼喚，一聽說國軍招募後備戰士就毅然加入，回到嘉義基地擔任F16教官，從事戰機基礎訓練、帶飛學員等工作，每月回營二至六天。

鄧德謹表示，回營後傳承飛行經驗、分享軍旅經驗，不用留守、不用處理內勤業務，跟修車工作、家庭生活不會衝突，「再次入營，也讓我更享受飛行。」

以中校飛官等級為例，後備戰士每月至少領到三萬元，有人形容是「爽缺」；鄧德謹則認為，去年國防部以教召方式給薪，一日二千一百多元，今年比照現役軍人，一天五千多元，但薪資仍未依軍人實際上班日給薪，怎會是爽缺？

鄧說，也有退伍同袍有意加入後備戰士，但目前限制飛官退役一年內才能參加，希望能放寬規定，比照美國後備戰士待遇是現役軍人一．四五倍的制度，會讓更多人回到國軍大家庭。