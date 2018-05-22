離退黨工討5.9億 國民黨嘉市黨部遭查封

2018-05-22

全台共24筆 屏縣黨部上週已查封 台南黨部明也將跟進

〔記者王善嬿、蔡宗勳、林良昇／綜合報導〕國民黨工會不滿黨部未依勞動基準法給付黨工退休金、資遣費等共計五億九千萬餘元，委託律師向台北地方法院聲請查封黨產，預計查封二十四筆黨產，其中，國民黨嘉義市黨部及嘉義縣黨部在嘉市「林園帝國」的兩間出租房，昨由嘉義地方法院前往公告查封。

嘉義地院發言人林坤志表示，聲請執行的債權人有三○五人，是向台北地院聲請強制執行，因國民黨嘉義地區不動產包含嘉市黨部等處，因此囑託嘉義地院執行，查封後，不動產交債務人保管，日常使用與進出均不受影響，但不得移轉處分。

嘉縣黨部在嘉市兩出租房一併執行

法院上週查封國民黨屏東縣黨部，昨嘉義市黨部遭查封，預計週三還有台南黨部也將被查封，國民黨發言人洪孟楷表示，這些都是因為首創有罪認定的黨產會清算，造成國民黨積欠黨工的薪資無法如期發放，才會讓黨工與國民黨對簿公堂。

國民黨：盼黨工體諒黨目前的困境

洪孟楷指出，黨部體恤黨工領不到錢的心情，在帳戶被凍結、財產被查封之下，中央黨部仍會盡力與之協調，但期望黨工能夠體諒國民黨目前的困境。

國民黨工會理事長劉慧玲說，國民黨去年元月大量解雇黨工，依勞基法，三十天內要給付退休金、資遣費，迄今一年五個月，黨部一句「沒錢」就置之不理，任由黨工自生自滅，不當黨產委員會又陸續查扣黨產，工會為保障黨工權益，委由律師聲請強制執行黨產。

國民黨嘉市黨部被公告查封消息傳出，市議員參選人譚國華、林雪峰等人都到黨部關心。嘉市黨部書記長張嘉銘說，市黨部原編制黨工十三名，去年解雇後，回聘主委、書記長跟一組總幹事，另聘僱兩名黨工，選務工作、民眾服務業務都照常。