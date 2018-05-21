劍龍潛艦性能提升 2022年完成

2018-05-21

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方計畫動支七十四億一千餘萬元，為兩艘現役劍龍級潛艦進行性能提升，相關計畫一度不被外界看好，但高層官員透露，海軍委由劍龍級潛艦原系統製造商、荷商RH Marine執行「裝備介面整合技術協助案」，荷商已於日前完成技協評估，確認由中科院執行的相關方案可行，整體性能提升計畫預計可依時程於二○二二年完成。

至於戰鬥系統性能提升所需的裝備，高層官員說，中科院擁有部分戰系裝備產製能量，無自製產能部分，可由「商購」管道，由裝備合約商依劍龍級潛艦艙間大小現況訂製。

確認中科院執行的方案可行

官員表示，美台國防工業論壇十日在高雄舉行，軍方、中科院及台船公司人員曾在論壇期間與美國知名國防廠商會面，討論劍龍級潛艦性能提升所需的裝備供貨問題，該廠商一旦確定可以「商購」管道為我劍龍級潛艦提供裝備，也將成為「潛艦國造」的優先合約商。

我國現有「海龍」及「海虎」兩艘「劍龍級」潛艦，服役迄今已有三十年之久，由於潛艦的全壽期為三十五年，加上部分作戰系統裝備零附件已面臨消失性商源等問題，海軍因此規劃「電戰系統提升案」、「長程潛射重型魚雷案」、「系統整合技術協助案」及「戰鬥系統提升案」，讓劍龍級潛艦達全壽期前，完成各項系統的性能提升。

其中，「長程潛射重型魚雷案」是美國同意對台軍售項目，預計將在七月簽署發價書，「系統整合技術協助案」則委由荷商RH Marine執行；「電戰系統提升案」及「戰鬥系統提升案」是由中科院執行。

高層官員說，現役潛艦進行性能提升，最大的問題就在於如何讓新舊裝備能夠整合，能在潛艦狹小的艙間內運作順暢，這部分難度相當高，軍方因此突破困難，在去年四月找上劍龍級潛艦系統的原製造商來執行，經過約一年的評估時間，荷商日前完成技協評估報告。

官員說，劍龍級潛艦性能提升計畫全案期程為二○一八年至二○二二年，海軍規劃委由中科院自今年起啟動「戰鬥系統提升案」辦理簽約及裝備輸出許可申請，二○一九年執行戰鬥系統軟體設計、次系統裝備採購及介面整合，並於二○二○年至二○二二年配合潛艦修期執行改裝工程。