星期專訪》黨產會主委林峯正：借鏡德國 完成轉型正義最後一哩路

2018-05-21

記者陳鈺馥／專訪

德國歷經二次轉型正義，處理納粹法西斯、東德共產黨黨國遺緒，台灣晚了德國近三十年始追不當黨產，為借鏡德國經驗，解決國民黨及其附隨組織「國產變黨產」問題，黨產會主委林峯正五月上旬遠赴柏林考察取經，他帶回第一手觀察及心得，要完成轉型正義最後一哩路。

問：德國調查不當黨產的經驗，有什麼是黨產會能借鏡之處？

答：德國追討不當黨產可分成兩部分，一是負責調查的黨產會，從一九九○年開始查黨產，截至二○○六年結束；二是管理被凍結財產的德國聯邦信託局，在啟動調查之初，黨產所有權便移轉至信託局凍結，兩單位成員一百二十人，信託局至今還存在，剩三人負責處理後續不當黨產和訴訟事宜。

在台灣方面，自黨產會成立以來，被查的國民黨一直提出違憲問題，這次去德國了解細節情況，德國被查的對象曾提類似主張，當年訴訟量也不少，德國黨產會在憲法官司都勝訴，法學界認為查黨產公益性質高，社會對追討黨產有很大共識，僅零星學者發表不同意見。

東德共產黨營公司 資產全充公

德國追討黨產方法與台灣大同小異，主要是清查土地、調閱檔案，東德共產黨旗下有四百多間黨營公司，絕大多數替高幹洗錢用，並不是生產事業，內部員工不多，當信託局凍結財產後，支出超過五馬克須申請核可，這與台灣黨產會現在做法一致。

東德共產黨黨營公司財產最後都被清算賣掉，全部資產收歸國有，不同黨產類型，有不同處理方式，台灣可多參考比較，國民黨黨營事業中投、欣裕台公司，現在仍有訴訟卡關，未來是股權收回國有，還是績效不佳直接結束賣掉，這恐怕還有得討論。

問：台灣和德國黨產會權力有何不同，德國不當黨產條例有「違法違憲」嗎？國民黨每案必訟策略，是否影響黨產會運作？

答：德國黨產會權力比台灣黨產會大，他們清查不當黨產一開始就能將黨產全存在信託局，所有權直接先移轉國有，除非能清楚證明財產來源，可切割與共產黨無關，否則一律充公，東德共產黨須負舉證責任，證明財產是否合法取得。

台灣黨產會依法只能先凍結，不同於德國直接所有權轉換，德國黨產會另擁有強大搜索權、扣押權，縱使黨產會權力大，處分爭議送至德國憲法法庭照樣沒違憲，官司每次都贏。

我們沒有搜索、扣押權，只能發公文要求對方提供，不提供僅開罰，婦聯會資料被銷毀只能向法院告發，若有搜索權、扣押權，現在哪怕找不到資料，直接就衝進去拿了，居然還被國民黨質疑違法違憲，德國都沒違憲問題，台灣援引德國立法精神，不會有違法違憲。

德國訴訟案逾千件 政府都勝訴

德國也是每做出處分就面臨一次訴訟，因共產黨黨營公司太多，行政訴訟高達上千件，但最後都勝訴，國民黨要打官司影響有限，頂多是黨產會人力太少，有訴訟在進行，許可業務時間會拉長，有訴訟多少有影響。

問：德國如何處理附隨組織問題，救國團主張非國民黨的附隨組織，但承認曾是政府機關，該如何處理？

答：國民黨的附隨組織不會比東德共產黨少，東德共產黨的青年、婦女組織全被認定收歸國有，沒有一個例外，東德是一垮台就著手處理，台灣經過三十年，附隨組織慢慢轉型稀釋，救國團因而開始不斷辯解，但許多事情無法解釋，不是好笑就是矛盾。

黨產會質疑救國團是黨的組織，救國團在策略上就說自己是「政府機關」，既然是國家政府機關，那還有什麼話好講，是政府機關那誰當決策者，總團部少數人權力來源是什麼？就是來自蔣經國，繼任的李鍾桂是由蔣經國所指派。

救國團財產是誰投資的錢，權力來源為何？他們都無法解釋，當年登記社會團體的五百萬元，研判也是為登記隨便寫的，怎可能才五百萬元，救國團的錢是國家的錢，這是一體兩面的，有時候是國、有時候是黨，等到國家有一天要求管理時，就去配合登記一下，那金額離事實有很大差距，那年代的政府不會去查，現在才不清不楚。

救國團主事者抗拒 不理性反省

救國團是同一套人馬不斷複製各個子公司，長期黨國不分才會弄成這樣，黨產會是用法治國家標準在收拾爛攤子，救國團要如何辯解，我們都尊重它，不合理、不合法之事總要解決，轉型正義需要一點時間，處理黨產是高度對抗性工作，發生爭執、雜音在所難免，重點是有沒有信心，夠不夠執著，將問題處理好，讓國家社會都受益。

問：救國團旗下多角化經營公司眾多，下半年會召開第三場聽證會嗎？

答：先進一步了解財產狀況而定，直接認定附隨組織也是可以考慮，救國團對社會不是毫無功能，一直期待救國團把事情弄清楚，糟糕在於救國團主事者完全不願理性反省檢討，至今把持原本狀態不放，不然有些功能可被討論如何保留，但前提須承認過去歷史背景，財產問題要徹底解決，不然就全部收歸國有。

不能接受救國團繼續維持原狀，不願意踏出這一步，依法該有的動作黨產會都會考慮，救國團要告訴社會是誰把錢給你們的，難不成有個好爸爸？當然不是啊，救國團資金來源就是公產，已讓救國團長時間掌控使用這資源，如今還不願意放手調整，那黨產會有什麼選擇。

救國團旗下多角化經營的子公司資金是來自於總團部母體，都不是個人拿錢出來投資，財產未來回歸國有後，也不是歸給林峯正個人，沒有講救國團掠奪國有財產已很客氣，還在那扯什麼政府掠奪民產。

婦聯會勞軍捐資料 已找到跡證

問：婦聯會一七○箱資料被銷毀，是否對調查勞軍捐真相，及婦聯會財產收歸國有造成困難？

答：黨產會正透過其他管道找勞軍捐資料，已找到一些跡證，目前向婦聯會索資料都被拖延，去年協商行政契約時，婦聯會兩手一攤說沒資料，事後回頭看是有資料的，假如去年六月不與婦聯會協商，直接認定附隨組織打官司，黨產會手上沒資料風險大，正因為經過半年多波折，總算拿到內部資料，解開一些金流。

倒是不擔心婦聯會案，五月三日訴訟開庭時已告知法官，國民黨可以連續當七十四次勞軍捐分配會議主持人，婦聯會就是國民黨的附隨組織，這架構無庸置疑。至於婦聯會稱勞軍捐是自由樂捐，是在講什麼肖話，只要詢問當年進出口商業同業公會，不捐等同未完稅，什麼事情都不能做，怎能算是樂捐。

婦聯會更外圍的組織方面，目前沒預設任何前提，黨產會先從早期資料著手，最後關鍵還是證據，以蔣宋美齡成立的振興醫院來講，要看性質、財產歸屬於誰，區別是否符合社會公益，再討論如何解決，將醫院所有權歸屬弄清楚，只怕公產淪為私產，讓社會不能接受。

也歡迎婦聯會、救國團有出錢的人，正式把證據拿出來，若證明確有出錢，屬實就把屬於你的還你，沒有辦法證明合法取得便收歸國有，若真是私產，沒任何理由能充公，但實際狀況是大量公產變成私產。

問：主委上任時提及要「上窮碧落下黃泉」查黨產，有達到這個目標嗎？

答：國民黨舊中央黨部追徵案、調查婦聯會等案件，真的都是上窮碧落下黃泉，不斷調查找出證據資料，最近已挖到婦聯會的銀行帳號，即便婦聯會資料被銷毀，黨產會永不放棄尋找，更向各家銀行調來資料，用盡一切方法查個水落石出，若有機關懶得找，不配合提供，黨產會很樂意親自幫忙調查。