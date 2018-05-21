舊勢力運用組織章程 卡「改朝換代」

2018-05-21

〔記者鍾麗華／台北報導〕馬政府時透過台灣農村發展基金會從事兩岸農業交流，該基金會還曾出版中國農業資訊專書多達五、六十本，一度被批是農技輸中白手套。馬朝官員在政黨輪替之際，靈活運用組織章程，使董事會至今仍無法改朝換代。

台灣農村發展基金會政府捐助比例高達九十九．六一％，過去多為農委會退休高官轉任，因支領高薪，爆出「肥貓」爭議，監察院曾在二○一一年糾正農委會。

台灣農村發展基金會董事長謝志誠指出，他去年接任後就未支薪；該基金會現重點工作並不在兩岸交流，而是關心台灣本土農業，包括食農教育、地方創生與農業小旅行等。

官派董事轉專家董事 延續任期

熟悉會務人士指出，該基金會現有董事十一人，依照章程，五名「專家董事」是董事會派任即可，但在民進黨重新執政前，不僅前農委會副主委胡興華，包括農委會輔導處與科技處等退休官員，如涂勳、曹紹徽、盧虎生等人，已從「官派董事」轉為「專家董事」，確保任期可延續。

據指出，馬朝官員掌握董事會過半席次，胡興華也因此順利選上常務董事，如果他們想要杯葛，董事會根本開不成，官派董事的提案也很難通過。雖然馬朝官員任期到明年一月，但依現有董監事結構，除非農委會能掌握過半，否則屆時投票表決是否續聘這些專家董事，「他們很可能又會通過續任」。

相關人士也說，農委會盼修改台灣農村發展基金會的組織章程，讓農委會能聘任「專家董事」，但以現在的情況根本不可能實現，只能待「財團法人法草案」三讀通過，這些專家董事就可「自然卸任」。