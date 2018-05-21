農發基金會 淪中國對台31條統戰工具

2018-05-21

〔記者鍾麗華／綜合報導〕台灣農村發展基金會是由政府捐助成立，民進黨執政後，去年一月雖拿下董事長一職，但董事會至今仍被馬朝官員掌握。馬執政時擔任農委會副主委長達六年的胡興華，現仍任農村發展基金會常務董事，也經常以此頭銜穿梭兩岸，讓台灣政府捐助基金會變相成為中國對台卅一條宣傳與統戰工具。對此，胡興華解釋，他都以「個人身分」出席相關活動。

中國四川省委農工委、省委台辦上月舉辦「川台農業合作論壇暨海峽兩岸鄉村振興研討會」，號稱是落實「惠台卅一條」措施的重要平台，該論壇由前國民黨副主席胡志強率團前往，胡興華也是隨行團員之一。

據中國國台辦網站與中媒報導，川台農業論壇為十個川台農業合作示範基地授牌，並向四位台灣專家發放聘書，對台卅一項條文中有關農業措施，四川已推出十五條政策支持。

胡興華︰以個人身分出席活動

胡興華除參加論壇，並帶領台灣農業參訪團到四川遂寧市。據中媒報導，參訪團盼台灣與遂寧能在農業融合發展、農業品牌培育創造等方面交流，推動兩地現代農業發展。

此外，據中國農業部網站指出，台灣農村社區幹部考察交流團去年六月進行「海峽兩岸農村社區發展交流活動」，考察團團長胡興華指「體會了中華民族的偉大抗震救災精神」；而中國農業部海峽兩岸農業交流協會、成都休閒農業與鄉村旅遊產業協會與台灣農村發展基金會和台灣造園景觀學會已共同簽訂協議。

不過，胡興華解釋，他都以個人身分出席相關活動，不會代表農村基金會在這些場合講話，他也否認簽下任何協議。

陸委會表示，如簽署相關協議，應送主管機關備查；農委會說，迄未看到相關協議，將會瞭解。

民進黨立委邱志偉表示，胡興華以「準官方」頭銜，卻成為中國統戰工具，與現行政策唱反調，相當突兀。民進黨立委莊瑞雄認為，胡興華「吃相難看」，應該要知所進退。

此外，「第一屆上海遠見文化高峰會」十九日舉行，中國官媒「新華社」報導，中共中央台辦、國務院台辦副主任龍明彪、中國國民黨副主席郝龍斌以及兩岸各界二百名嘉賓出席高峰會。該高峰會大力宣傳中國的對台卅一條措施，成為中國統戰與宣傳的舞台。