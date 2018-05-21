前進WHA 我已與日等10餘國會談

2018-05-21

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦廿日報導〕第七十一屆世衛大會（WHA）廿一日登場。據悉，大會召開前，衛福部長陳時中已率先與日本等超過十個友邦及理念相近國家舉行雙邊會談；加上日本政府今年事先已明確表態支持台灣，在廿一日及廿二日的大會發言中，日本有望再度發言挺台。

世衛組織（WHO）廿一日起至廿六日召開WHA大會，台灣今年再度未能獲邀參與大會，但透過更密集的雙邊會談與多邊論壇強化實質交流。據了解，陳時中抵達日內瓦後馬不停蹄，已與超過十個友邦及理念相近國家舉行雙邊會談，陳廿日下午則是與日本副部長級官員進行雙邊會談。

國際挺台力道增強 WHO承受壓力

今年國際挺台力道增強，除友邦駐日內瓦代表團自組「台灣之友」，直接向WHO幹事長譚德塞進洽台灣參與案，美國等七個理念相近國家，也為台灣三度進洽譚德塞，日相安倍晉三更曾直接與譚德塞辯論此案；WHO雖皆以「兩岸缺乏諒解」置之不理，但已對WHO秘書處形成壓力。

WHA廿一日下午將進入全會代表輪流發言程序。知情人士表示，日本今年將再度發言挺台，且可望加強其力道。日本《每日新聞》廿日也發表社論，指出台日人民互訪頻密，台灣遭阻隔在世衛體系外，也會影響日本防疫，中國以政治因素干擾台灣參與是不對的，呼籲國際社會邀請台灣參加WHA。

依照議程，美國代表將於第八順位發言，知情人士表示「可以期待」美國挺台話語；另也有過往不曾發聲支持台灣參與WHA的國家代表，正在考慮如何表達支持台灣。

另外，衛福部長陳時中今天獲公共衛生協會世界總會（WFPHA）頒發「公共衛生全球憲章大使」榮譽名銜。陳時中受獎致詞時特別提及台灣希望與世界分享成功健保經驗，最好的方式便是透過參與世衛大會（WHA）和世衛（WHO）活動。他強調，病毒不認得國界，「任何政治因素都不應阻絕公衛參與」。