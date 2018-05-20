星期專論》台灣：面對挑戰，凝聚共識

2018-05-20

◎何瑞恩（Ryan Hass）

美中關係目前正處於負面發展的軌道之上，在台灣已可感受到其影響。隨著美中雙方的戰略角力加劇，台灣犯錯的空間也愈來愈小。

美中關係的惡化，在太平洋兩岸均有其根源。在華府，川普政府加強施壓被視為美國頭號戰略勁敵的中國。從川普政府的觀點來看，不論是全球領導地位、區域龍頭，抑或二十一世紀尖端科技產業的支配優勢，北京的目標均不見容於美國。川普政府認為，必須正面迎擊中國，擔心懷柔手段必將導致中國以可能引發衝突的方式，挑戰美國的容忍極限。

未來數月 美中摩擦可能加劇

在政治層面，川普政府也看到向中國說不的價值所在。反擊中國的挑釁行為，讓川普得以證明他兌現其競選承諾。在川普的政治基本盤對美墨邊界築牆無著怨聲載道，對其招牌內政成就—對富人有利的減稅又無感之際，這點尤其切中要害。隨著十一月的期中選舉逐漸逼近，放眼二○二○年的大選，川普似乎將「對中國強硬」的策略視為激發支持者活力的議題。

在此同時，鏡像般的驅力也在北京映現。中共的宣傳機關已將當前的美中爭端，塑造為中國邁向民族復興之路上必經的一步。北京將美國的挑戰指為一個日趨衰弱的焦慮強權，希冀阻滯中國崛起的企圖。中國國家主席習近平也利用近來的美中緊張，加強重申在中國向上攀登價值鏈，並尋求支配未來標竿產業之際，減少依賴國外進口的呼籲。

未來數月，美中摩擦可能加劇。以牙還牙的關稅大戰愈來愈可能發生，接踵而來的是雙方無力談判出一個可化解對彼此行為不滿的方案。海上緊張也將逐漸升高。華府可能基於國家安全理由，增強對中國在美投資的審查。美國出口管制也可能趨緊。此外，美國可能對中國留學生實施新的簽證限制，並對中國試圖影響美國政治論述的作為加強監督。還有，美國與中國在諸如伊朗等重大國際議題上的分歧，風險也愈來愈高。

對台日益專斷 北京表露無遺

不管是無法還是無意遏止這股向下的趨勢，北京似乎是基於內政方面的利益，反過來試圖利用這股趨勢。北京部分人士或許看出升高與外敵緊張關係的好處，尤其是在北京決定廢除領導人任期限制而引發隱約的不滿、持續打貪面臨內部反彈壓力，同時致力於打破特殊利益，並推動軍事與經濟改革之後。

在這樣的環境下，北京似乎對與台灣有關的情勢發展愈來愈敏感，尤其是美國對台灣的支持。這導致北京透過愈來愈明顯的訊號，凸顯其對近期事件的不滿。

透過人民解放軍繞台行動愈來愈頻繁、擴大打壓台灣的國際空間，更積極利用經濟槓桿迫使他國與企業接受北京對台灣地位的解釋，以及持續抗拒與蔡英文政府接觸等行徑，北京對台灣的日益專斷已表露無遺。

如同在其他地方慣用的伎倆，北京以非暴力的脅迫手段對付台灣，或許旨在阻止台北深化與華府的關係。北京想要透過凸顯華府保護台灣抵抗壓力的能力有限，強化台灣無法固守的脆弱意識。同時，北京也藉此警告其他國家，切莫測試北京對台灣議題的容忍或決心。

台灣關鍵問題 必須嚴肅思考

由於應究責的對象並非自己的過失，台灣因而發現自己置身於日益艱難的戰略環境之中。有鑑於此，台灣的領導人必須嚴肅思考一些關鍵問題：

●在整體預算中專用於國防的比例，是否與台灣面臨的挑戰相稱？

●在國防預算中，資源是否適當分配於兵員、訓練與軍備採購？軍購是否聚焦於那些最能嚇阻中國軍事行動的武器性能？

●台灣的主要企業是否嚴謹評估，能夠在全球價值鏈因美中貿易摩擦而改變時做出調適？

●政府是否有辦法對台灣廠商致力於貿易與投資多元化，提供更好的支持？

●台灣是否擁有可行的政策工具，能在面臨外部衝擊的情況下支撐經濟成長？

●台灣及其重要外交夥伴（官方與非官方）的關係，是否在實質與象徵性之間獲致適當平衡？

●是否可能推動短期措施，提高台灣從國外吸引資金、人才與技術創新的實力？

●是否有切實可行的方法壯大勞動力市場的人口，並進一步釋放他們的潛力？

●台灣的教育體系能否讓當前的學子做好準備，在未來的產業中競爭？

歸根結柢，這些是蔡英文政府及台灣人民必須回答的問題。愈多台灣人能將面臨的挑戰利用為克服各持己見的論辯、對重大問題凝聚共識的動力，就能更好地擘劃出以其利益為依歸的美好未來。

（作者何瑞恩為美國智庫「布魯金斯研究所」研究員；國際新聞中心魏國金譯）