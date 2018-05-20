台南市長選戰》許忠信蓄勢參選 衝擊黃偉哲

2018-05-20

許：自己參選機率很大

〔記者邱灝唐／台南報導〕國民黨今明兩天進行台南市長初選，已獲民進黨提名參選市長的立委黃偉哲，卻在泛綠陣營內可能面臨前立委許忠信的挑戰。許忠信昨表示，自己「參選機率很大」，且因黃偉哲的台灣價值不如他，所以台南泛綠陣營集結支持他的力道很強。

黃：希望泛綠不會分裂

對此，黃偉哲陣營聲明，黃偉哲早已通過台灣價值的檢驗，否則不會通過民進黨初選。黃偉哲昨也表示，期盼泛綠分裂的局面不會發生，許若最後決定參選，他會平和面對，戒慎恐懼地打好選戰。

黃偉哲三月通過黨內初選後，已拜訪立委王定宇、葉宜津及市黨部主委顏純左等初選對手，也向前總統李登輝、屏東縣長潘孟安等請益市政，更推出多支政策影片，爭取選民支持，準備穩紮穩打。但黃偉哲通過初選後，地方就盛傳許忠信有意角逐市長，因許具有台聯及學界背景，傳地方深綠支持者有意力拱。

對此，黃偉哲強調系出同源，會以「兄弟登山良性競爭」的角度看待。黃採友善態度，許忠信則是砲火全開，指黃的台灣價值不及他，讓他獲得許多在初選落敗的立委樁腳支持，台南反新潮流的力量甚至正在集結幫忙，「力道相當強大」。

不過，也有綠營支持者認為，許忠信若要以台灣價值打黃偉哲，應該是打不到，而且台南是綠營鐵票區，就算泛綠分裂，應不至於影響黃偉哲的基本盤，「票開出來就知道」。