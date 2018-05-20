連丁心結未解 吳敦義：難免 人非聖賢

2018-05-20

〔記者蕭婷方、施曉光／台北報導〕民進黨決定自推台北市長候選人，台北市長柯文哲前日出席活動致詞時兩度哽咽，還自嘲自己感情豐富。國民黨台北市長參選人丁守中昨批判說，柯文哲常對外說「不以物喜、不以己悲」，柯近期受外界評論壓力很大，但如果有核心價值的人就可以抗拒各方意見。

丁守中昨出席國民黨北市黨部授證典禮，與黨主席吳敦義、北市黨部主委黃呂錦茹、台北市議會議長吳碧珠同台。丁守中受訪時表示，近期將拜會基層里長與各方意見領袖尋求支持。

吳建議丁多跑連家 誠意拜託

不過，四年前在台北市長黨內初選和丁守中競爭的國民黨中央委員連勝文，前天表達目前沒有計畫幫丁守中站台，引發揣測連、丁心結未解。國民黨主席吳敦義昨受訪時則表示「難免」，並建議丁守中再多跑連家幾趟，誠意可以感動人。吳的話似乎證實丁、連間心結仍在。

吳敦義還說，距離投票日還很長，以丁守中的人品與誠懇，也許過去「多少會有一點不是那麼完美」，「人非聖賢，有時候難免」，但只要誠心誠意拜託連勝文，連家未來幫助丁守中是可以預期的。

連勝文辦公室昨日則聲明，連勝文是說「目前」沒有計畫，絕非拒絕幫忙，且丁方面尚未提出邀請，日後如果丁陣營提出站台需求，連勝文就會仔細考慮，而且無論市長或議員參選人，連勝文都會幫忙。

丁守中則表示，目前他沒有要造勢的場合，現在也正尋求各方的支持，並尊重各方意見。對於是否與連家的心結未解？丁守中只說，「沒有這回事」。

丁也表示，雙北為共同生活圈，政見主張會一起規劃提出，與國民黨新北市長參選人侯友宜雙邊幕僚都有接觸，預計月底議員參選人底定後雙邊就會同台。