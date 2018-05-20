諷民進黨 侯友宜：本土不是特定政黨專利

2018-05-20

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜昨天參加新北「二十九區黨務幹部有約」活動時，批評「某些政黨」完全不為市民設想，一心一意只想拚選舉，甚至用意識形態標榜本土與非本土。他強調，「我們都是在這個土地上打拚的人，本土絕對不是特定政黨獨有的專利！」

批某些政黨只拚選舉 不為市民設想

侯友宜說，他一九七五年就加入國民黨，至今四十三年，雖因職業是警察，不能有黨派色彩，但他一直都有一顆為民眾熱忱服務的心，這也是支持他不斷「向前行」的動力。

侯友宜指出，這幾年看到「某些政黨」完全不為市民設想，一心一意只想拚選舉。他強調，政黨的存在，是要為民眾做最大貢獻，而非只是拚選舉，民眾的理想是能夠「安居樂業」，「上面的人若只會鬥來鬥去，只為了維繫黨的利益及政權，最後的結果就是讓民眾失望」。

同鄉會活動平常就去 並非選舉才到

侯友宜酸說，何況還有人用意識形態去標榜本土與非本土。他向黨籍同志喊話：「我們哪一個人不是在台灣這個土地打拚好幾十年的，都是在這個土地上打拚的人，本土絕對不是特定政黨獨有的專利！」

對於近來民進黨參選人蘇貞昌到各地「拔樁」，侯友宜表示，他和中南部的鄉親好友交往三、四十年，感情像是自己的親戚，都是一家人，沒有早一步、晚一步的問題。是否有「搶輸人」的感覺？侯友宜說，「家人就是家人，外人就是外人」，他和許多地方同鄉會緊密連結在一起，平常有活動都會去參加，並非選舉才到場。