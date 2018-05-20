蔡蘇合體 蔡英文：未來蘇市長會做得更好

2018-05-20

蘇獲徵召參選後 兩人首度同框現身

〔記者葉冠妤／新北報導〕總統蔡英文與民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天上午合體，一起到新莊的惠光導盲犬學校參加「退役導盲犬關懷活動」，這是蘇貞昌獲徵召參選後，兩人首度同框現身。蔡英文致詞時不忘為「蘇縣長」的政績背書，大讚蘇推動無障礙環境、視障者福利，對新北市貢獻很大；若以前「蘇縣長」做得好，相信日後「蘇市長」會做得更好。

蔡英文昨帶著從惠光認養的三隻退役導盲犬Bella、Bunny和Maru回娘家。蔡英文讚美這三隻退役導盲犬真的很乖，「比我兩隻貓都還乖」。更號召大家響應惠光導盲犬學校的募款活動。

蔡英文致詞時，特別提起了蘇貞昌擔任台北縣長時期的政績，指蘇貞昌過去就是惠光的常客，對視障者、導盲犬等事務相當關心，也大力推動視障者福利、落實無障礙環境，新北市能有今天的發展規模，蘇的貢獻很大，到現在仍有許多民眾懷念、肯定他，「以前蘇縣長做得好，相信未來蘇市長會做得更好」。

蔡蘇兩人隨後還與氣球班的視障學員一起製作貴賓狗造型氣球，蔡英文一度大呼太困難了，蘇貞昌則是專注折氣球，台上參與者都玩得很開心。

蘇批侯把市民分家人、外人「很奇怪」

針對國民黨新北市長參選人侯友宜暗指蘇貞昌是「外人」到同鄉會拔樁，稱「家人就是家人，外人就是外人」。蘇貞昌昨下午出席民進黨社會力四大社團茶會時表示，新北市是一個移民社會，當初他把台北縣建造成一個「在地人的好所在，出外人的新故鄉」，彼此都是一家人，現在卻被侯友宜把市民分成家人、外人，他覺得很奇怪。

  • 總統蔡英文、民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天一起到新莊的惠光導盲犬學校參加「退役導盲犬關懷活動」。蔡總統也帶著三隻領養的導盲犬回娘家，場面溫馨。（記者羅沛德攝）

    總統蔡英文、民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天一起到新莊的惠光導盲犬學校參加「退役導盲犬關懷活動」。蔡總統也帶著三隻領養的導盲犬回娘家，場面溫馨。（記者羅沛德攝）

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