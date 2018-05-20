蔡蘇合體 蔡英文：未來蘇市長會做得更好

2018-05-20

蘇獲徵召參選後 兩人首度同框現身

〔記者葉冠妤／新北報導〕總統蔡英文與民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天上午合體，一起到新莊的惠光導盲犬學校參加「退役導盲犬關懷活動」，這是蘇貞昌獲徵召參選後，兩人首度同框現身。蔡英文致詞時不忘為「蘇縣長」的政績背書，大讚蘇推動無障礙環境、視障者福利，對新北市貢獻很大；若以前「蘇縣長」做得好，相信日後「蘇市長」會做得更好。

蔡英文昨帶著從惠光認養的三隻退役導盲犬Bella、Bunny和Maru回娘家。蔡英文讚美這三隻退役導盲犬真的很乖，「比我兩隻貓都還乖」。更號召大家響應惠光導盲犬學校的募款活動。

蔡英文致詞時，特別提起了蘇貞昌擔任台北縣長時期的政績，指蘇貞昌過去就是惠光的常客，對視障者、導盲犬等事務相當關心，也大力推動視障者福利、落實無障礙環境，新北市能有今天的發展規模，蘇的貢獻很大，到現在仍有許多民眾懷念、肯定他，「以前蘇縣長做得好，相信未來蘇市長會做得更好」。

蔡蘇兩人隨後還與氣球班的視障學員一起製作貴賓狗造型氣球，蔡英文一度大呼太困難了，蘇貞昌則是專注折氣球，台上參與者都玩得很開心。

蘇批侯把市民分家人、外人「很奇怪」

針對國民黨新北市長參選人侯友宜暗指蘇貞昌是「外人」到同鄉會拔樁，稱「家人就是家人，外人就是外人」。蘇貞昌昨下午出席民進黨社會力四大社團茶會時表示，新北市是一個移民社會，當初他把台北縣建造成一個「在地人的好所在，出外人的新故鄉」，彼此都是一家人，現在卻被侯友宜把市民分成家人、外人，他覺得很奇怪。