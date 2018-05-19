傘兵秦良丰高位脊髓損傷 令人擔憂

2018-05-19

〔記者張軒哲、涂鉅旻／綜合報導〕陸軍特戰指揮部特三營上兵秦良丰前日上午在清泉崗執行反空機降跳傘操演，從近四百公尺高空跳下時，發生主傘、副傘未完全張開意外，正面直接著地，緊急送醫救治，昏迷指數上升至十一分，仍在加護病房治療。軍方初步排除是保傘連疏失，研判傘繩纏繞是造成主傘吃風不足原因。

國防部長嚴德發昨除探視秦員與家屬外，更趕赴屏東空降訓練中心聽取單位檢討與策進作為，也鼓勵保傘連、特戰任務官兵：「跳傘不是一般人能執行的任務，各位都扮演了國家安全的關鍵角色。」「我對大家有信心，這次演習一定能展現令人驕傲的成果！」

梧棲童綜合醫院急診室主任吳肇鑫昨指出，秦姓士兵意識已清醒，昏迷指數上升至十一分、會眨眼，對外界指令有回應。較令人擔憂的是，他有高位脊髓的損傷，最嚴重的風險是癱瘓，慶幸的是脊椎並未爆裂、錯位、移位，也沒有嚴重水腫；但因為手腳目前被限制住，尚無法評估是否會癱瘓。

秦良丰的父母與女友前天就從高雄到醫院守候，秦的叔叔還理光頭鼓勵姪子要堅強。

軍方初判 傘繩纏繞是造成意外主因

航空特戰部政戰主任武立文說，初步排除保傘連摺傘疏失，而一頂傘壽命十年，最多使用一百次，目前這頂傘是使用二十三次；跳傘全程有錄影，網路的畫面，並不代表全程，目前傘繩纏繞是造成主傘吃風不足最大原因。