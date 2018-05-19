執政將滿兩週年》蔡：時間到了 民眾會感受到政府的認真

2018-05-19

〔記者蘇永耀、鄭鴻達／綜合報導〕蔡英文總統執政將滿兩週年，面對民調不滿意度大過滿意度；總統昨日說，相信時間到了，民眾會感受到這是一個很認真的政府，很認真地在解決問題，也一定會有成效的。

執政將滿兩週年，蔡總統這兩天赴綠島、台東進行「施政成果之旅」，她昨日參訪桃源國小後，接受媒體訪問。

媒體詢問，民調顯示，民眾對她的施政，不滿意度大過滿意度，蔡總統是否感到灰心。蔡總統說，民調的問題，她已經解釋過了，最重要的是，她對於台灣發展，心中有沒有定見，她對於很多問題的處理，有沒有方向。

強調對於台灣發展是有定見的

蔡總統強調，她對很多事情，是有定見的，對於很多台灣所面臨的問題，是有想法的，而且內閣也一一對台灣現在所面臨的問題提出解決方法，按部就班一步步執行施政規劃，「或許有一些人一時感受不到，但我相信，時間到了，他們一定會感受到這是一個很認真的政府，也很認真地在解決問題，也一定會有成效的。」

不過，立法院親民黨團昨羅列包含一次全國大停電、二修勞基法、三邦交國斷交等多項重大執政爭議，以成績評分「死當」民進黨政府；國民黨團則結合黨中央及地方首長參選人，於立院議場前大玩憤怒鳥遊戲，以彈弓擊垮象徵蔡政府的總統府模型，表達對其施政之不滿。