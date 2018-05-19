美參議員也致函 挺台灣參加WHA

2018-05-19

〔駐美特派員曹郁芬、記者彭琬馨／綜合報導〕繼美眾議院一七二位議員十六日在聯名信中聲援台灣參與今年世界衛生大會（WHA）後，又有十三位參議員十七日聯名致函世界衛生組織（WHO）幹事長譚德塞，強烈呼籲他無條件邀請台灣參與今年的世衛大會以及未來會議。不只美國，德國多位國會議員近日也表態支持台灣參與WHA。

美國參議員聯名信函是由參院外委員會西半球小組主席魯比歐領銜發起，並獲得參院多數黨黨鞭柯尼、參院台灣連線兩位共同主席霍夫與梅南德茲等十二人連署。

第七十一屆世衛大會將於二十一日至二十六日在瑞士日內瓦舉行。魯比歐十七日以「魯比歐及參院同僚呼籲世界衛生組織同意台灣參加世界衛生大會」為標題發佈新聞，公開連署信內容。

反對衛生議題被政治圖謀綁架

這封信強烈敦促譚德塞無條件邀請台灣以觀察員身分參與本屆世衛大會以及未來的會議。信中表示，美國參議院多年來不分黨派強力支持台灣有意義參與世衛組織。台灣是印太地區最發達的民主國家與經濟體之一，並擁有先進健康保險體系及提供世界人道救援的卓著紀錄，適切的全球論壇納入台灣，至為重要。

這封信指出，台灣足以對世衛大會作出諸多貢獻，且自二○○九年以來即以觀察員身分參與WHA。基於全球衛生的考量與挑戰，世衛大會將因台灣以觀察員身分參與而獲益良多，將台灣排除則造成巨大衛生風險。

議員們嚴重關切世衛組織去年迫於中國政府全球孤立與威嚇台灣行動壓力下，未邀請台灣參與的決定。他們反對全球衛生議題因任何政府的政治圖謀而被綁架。魯比歐等人敦促譚德塞恢復台灣有意義參與即將召開的世衛大會以及在世衛組織架構下的廣泛任務。

德國多位國會議員也表態支持台灣

德國友台組織「德中協會—台灣之友」十五日晚舉辦「推動台灣參與二○一八世界衛生大會」座談會。基督教民主黨 （CDU）議員穆勒提到，德國聯邦健康部官員上月曾指出，台灣是東亞地區航空和防疫的重要據點，德國支持台灣有意義參與WHO；國會健康委員會主席魯德爾致詞時也力挺台灣加入世界衛生體系。

國會友台小組成員柯本指出，願意與台灣站在一起，繼續推動台灣參與WHA、國際民航組織（ICAO）和聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）。

此外，立法院院會昨分別通過國民黨、民進黨與時代力量對WHA的聲明文。民進黨與時代力量都在聲明中譴責中國打壓台灣國際空間，影響台灣與世界各國防疫交流的機會。國民黨團則在聲明中批評，民進黨政府以「政治優先」的外交政策，致使台灣連續兩年無法參與WHA，此為國人一大損失。