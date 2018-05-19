老對手再戰一次》雲縣 張麗善喊出換人做

2018-05-19

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣下屆縣長選舉，國民黨立委張麗善再次對決民進黨現任縣長李進勇，面對二○一四年的老對手，張麗善指出，中央與地方都是民進黨執政，執政不力成為包袱，步步為營的她評估選情會愈來愈好，後勢看漲。

歷經敗選，張麗善一度相當懊惱，但她說，四年前敗選是因為台灣人對民進黨有期待，如今大家期待全落空，民進黨從中央到地方全面執政，喊的都只是口號，呼籲民眾應該冷靜思考，重新想想台灣及雲林的未來。

張麗善指出，民進黨執政以來從一例一休、稅金加重、油電雙漲等，聽不到基層民眾的心聲，高傲又「鴨霸」的態度引發全民反彈，所謂的「前瞻」計畫竟是舉債、想用大把鈔票收買民心，一切以政治考量，政策反覆，罔顧民生經濟、罔顧民意，一意孤行。

執政不力 選民會制裁

她說，眼看著蔡英文政府執政不到兩年，不同階層、不同行業通通走上街頭抗議，甚至造成外交節節敗退的情勢，台灣經濟全面衰退，民進黨自認全面執政的優勢，反而成了包袱，相信選民會再一次用選票制裁。

張麗善不諱言，光看資源，在野的國民黨遠遠落後，候選人更要背著沈重負擔，黨產也已山窮水盡，但民眾可比較國民黨對台灣早期經濟發展及開疆闢土，確實功不可沒。

張麗善期待選民小額捐助，讓國民黨重生，建立兩黨制衡，才有助台灣民主發展；尤其目前民進黨距離民眾太遠成為執政包袱，讓她可趁勢而為，加上雲林自民進黨執政以來每況愈下，人口數年年下降，再無起色將會被邊緣化，她相信未來的台灣要看雲林，而雲林應該要換黨換人做。