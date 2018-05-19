老對手再戰一次》竹市 許明財爭藍天重現

2018-05-19

〔記者洪美秀／竹市報導〕民進黨籍新竹市長林智堅四年前擊敗尋求連任的國民黨籍許明財，兩人年底即將再度交手，握有行政資源的林智堅雖擁高民調，但許明財陣營分析，四年前僅以一○一四票落敗，今年藍營大團結，若加上民眾對民進黨全面執政的反感，以及中央政策背離民意等因素，許明財復仇的機會仍大有可為。

拉攏中間選民的認同

許陣營分析，長久以來，新竹市的選民結構都是「藍大於綠」，四年前因對選情太過樂觀而「大意失荊州」，但許明財從落選後第二天就開始為重回執政做準備，經由黨內初選民調、獲得黨中央提名後，已全面備戰，誓言扮演「復仇者」角色，要讓竹市藍天重現。

許明財說，由於民進黨全面執政後推動的政策大失民心，包括一例一休反反覆覆、軍公教年改的惡劣手段、深澳電廠的執意推動，加上粗暴通過前瞻基礎特別預算，都讓民眾對民進黨全面執政感到失望，坊間早已凝聚不滿民進黨執政的聲音，多數藍營支持者更期許透過年底縣市長選舉，由地方包圍中央，讓藍天再現。

許明財陣營表示，許明財目前民調雖落後，但仍有三成以上的民眾未表態，國民黨會積極爭取中間選民的認同，也會透過造勢活動激起藍營基層的團結氣勢，相信年底絕對有機會「翻轉竹市」，重返執政。

許陣營也分析，市議會議長謝文進最近動作頻繁，有意以無黨籍身分挑戰市長大位，對國民黨是個令人振奮的消息，因為四年前大力支持林智堅的謝文進都跳出來選市長，顯然是對林的施政極度不滿，林恐失去謝文進所代表的「新民意問政聯盟」所有無黨籍市議員的支持，不僅有利於凝聚藍軍實力，更可瓦解民進黨與謝文進的支持者。

至於近日國民黨內出現可能「選前換將」的耳語，許明財堅決否認，強調他是經由黨內初選且獲黨中央提名的參選人，絕對不可能出現「選前換將」的局面。