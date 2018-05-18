主傘若失效》一千三百呎跳傘 應變時間僅6秒

2018-05-18

〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍航特部特三營上兵秦良丰昨在台中清泉崗基地參與「反空機降跳傘操演」時，不幸自一千三百呎（約三百九十六公尺）高空墜地重傷。退伍傘兵受訪認為，傘兵使用MC-1傘具，參與一千三百呎跳傘，自離開飛行器、張傘至落地，全程僅一分鐘到一分半鐘；如主傘失效，傘兵最多僅有五、六秒時間可開副傘，千鈞一髮。

航特部一兵劉祐龍去年十月退伍，他檢視秦員跳傘畫面後表示，意外的可能肇因有二，其一是「傘具」問題，傘兵的傘具由保傘連負責折傘，傘具皆有編號，如肇生意外，皆追蹤得到源頭，加上傘兵操傘前，需經過折傘人員、負責士官、督導軍官三層檢驗機制，因此「傘具」因素可能性低。

劉祐龍表示，第二個潛在肇因為「人員」，傘兵跳出機門時，須落實「頭抵緊、手抱緊、腳夾緊」的「三緊動作」，如動作不確實，可能導致傘繩纏繞於主傘之上，造成「半翻傘」情形發生。

劉祐龍表示，以一千三百呎跳傘、操作MC-1傘具的演練而言，傘兵遭遇主傘功能失效，最多僅有五到六秒的應變時間可開副傘。從影片可見，秦員發生「半翻傘」情形後，隨即嘗試拉副傘，動作正確，但副傘張傘前的引導傘，可能沒有完全「吃風」，也就是空氣無法將傘具完全撐開，等於傘兵身上兩具傘具都無法發揮效果；詳細事故原因仍待相關單位調查。

航特部官員表示，如傘兵主傘未開，會立刻拉副傘，原本一千三百呎跳傘的時間約一分鐘，但秦兵僅廿六秒就到地點，是因副傘吃風不足所致，至於主傘未開、轉開副傘的應變時間僅約六秒。