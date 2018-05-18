國民黨工宿舍 首拍流標

2018-05-18

〔記者黃捷、陳鈺馥／台北報導〕國民黨以「轉帳撥用」取得國有房地變賣，被行政院黨產會追徵八‧六億元拒繳，行政執行署台北分署昨首次拍賣國民黨產，標的是北市兩間黨工宿舍，底價合計五二二○萬元，最後無人投標流標。

黨產會建議一個月內重拍

黨產會昨得知後表示，拖三個月才要二度拍賣太慢，行政執行署應儘快加速拍賣。黨產會發言人施錦芳表示，行政執行署去年九月查封松山區黨部及黨工宿舍，至今才開始拍賣，為有利八‧六億元收歸國庫，建議在一個月內重拍，相關國民黨智庫、松山區黨部也應排入期程開拍。

據了解，台北分署目前已查封北市松山區黨部、國民黨智庫大樓，昨首波開拍標的是松山區南京東路五段、信義區嘉興街兩棟黨工宿舍，經鑑價分別為二二○二萬七二○○元、一六三四萬三千元。

對於昨天拍賣流標，行政執行署台北分署主任執行官鍾志正表示，國民黨曾表示希望提高底價，以利清償債務，執行官綜合其意見及鑑價結果訂出底價；第二次拍賣暫定三個月後，依法底價最高可打八折，但最後底價是多少，將由承辦執行官另行決定。

鍾志正說，依過往不動產拍賣經驗，首拍流標很常見，由於兩處地段不錯，近期也有數家建商前來詢問、索取標單，不會擔心未來拍不出去。

不過黨產會發言人施錦芳指出，拍價應符合市場行情，本次流標就是開拍底價過高所致。松山區黨工宿舍開拍底價三三二○萬元，相較當初鑑定價額二二○二萬七千二百元來得高；而信義區黨工宿舍底價一九○○萬元，也較鑑定價額一六三四萬三千元，高出近兩成。

施錦芳強調，怎能義務人國民黨建議多調高一點，就訂出超乎市場行情的價格？尤其國民黨以前賣國發院土地時，第一次賣不出去，兩週後又趕緊再賣，變賣不當黨產速度如此之快，國家追討黨產怎能沒有效率？