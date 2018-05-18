陳明通：台灣的善意 非無止境退讓

2018-05-18

〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡政府執政即將滿兩週年，陸委會主委陳明通昨與媒體茶敘時表示，政府會持續向陸方釋出善意，不過「台灣的善意並非無止境的退讓」，倘若國家安全與社會穩定遭威脅衝擊，政府仍會以「行所當行、為所當為」的原則，採取必要因應措施。

陳明通強調，儘管中國大陸對我方善意始終沒有正面回應，甚至更變本加厲對台灣進行外交打壓與軍事恫嚇，企圖迫我接受北京單方設定的政治前提，但我們有充分的戰略定力，絕不會因一時壓力就屈服退縮，也不會重蹈對抗衝突的回頭路。

陳明通說，中共對台輿論操作及心理威懾，是當前面對外部壓力下的必然反應。對於中共軟拉、硬打兩手作為，政府除進行風險管理，也全盤掌握兩岸人員往來及交流情況，加強溝通及風險提醒，努力維繫台海和平穩定「守衡」現狀。

「九二共識」有爭議 放兩岸交流基礎不務實

對於中國一再強調「九二共識」，陳明通指出，這個名詞在台灣社會內部爭議十幾年，把交流基礎放在有爭議的名詞上並不務實。他也數度提到，朋友告訴他，連名詞創造者、陸委會前主委蘇起也說「拜託別再提到這個名詞了」。

陳明通說，蘇起兩千年創造這個名詞，沒有解決問題，反而帶來更大爭議，如今十八年過去了，「還要為這個名詞爭論下去嗎」？到現在還在談這些，「感覺沒有進步，應該要往前看、往前走」。

陳明通解釋，蔡總統在就職演說中就提到尊重「九二會談」精神，而當時「有交換意見，但沒達到共識也是事實」，主要是擱置爭議，進行協商。台灣十餘年來歷經三次政黨輪替，行政部門仍能以「中華民國憲法」和「兩岸人民關係條例」來處理兩岸事務，如此才有法律的約束力、民意監督，也才能走得久、走得遠。

他強調，處理兩岸事務「寧拙勿巧」，並呼籲北京當局重新思考，不要再繞著有爭議名詞打轉。兩岸不能在遙遠的角落猜測對方意圖，這是很危險的，期盼能在對等尊嚴、不設政治前提的基礎上坐下來談，進一步化解分歧。