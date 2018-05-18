美172眾議員促世衛 邀台參加WHA

2018-05-18

〔駐美特派員曹郁芬、記者彭琬馨／華府、台北連線報導〕由美國眾議院外委會主席羅伊斯及資深民主黨議員安格爾領銜的一七二位眾議員，十六日致函世衛組織（WHO）幹事長譚德塞，敦促他讓台灣無條件地參加今年的世衛大會（WHA）。這次連署人數佔眾院總席次四十％。

眾院首度 聯名致函世衛幹事長

這封信副本並寄給美國國務卿龐皮歐與衛生部長阿札爾。美國國會議員歷年都致函美國行政部門力挺台灣參與WHA，今年眾院首次發動跨黨派的大規模聯名信給譚德塞，展現對台灣強勁支持。台北駐美代表處也發表聲明，感謝美國國會長期堅定支持台灣參與WHA。

連署人數 佔眾議院總席次40％

羅伊斯等人在信中表示，他們於譚德塞就任第一年致函給他，強烈敦促他容許台灣無條件地以觀察員身分參與今年的WHA，以及未來的年會與技術性會議。

這封信指出，WHO去年在中華人民共和國壓力下未邀請台灣出席第七十屆世衛大會，世衛因此與北京同流合污阻擋台灣有意義參與類似的世界論壇。

羅伊斯等人說，在台灣連續八年參與後，世衛停止邀請台灣的決定違反了世衛憲章的最主要原則。當台灣能有意義且不受阻礙地參與世界衛生合作時，大家都會變得更安全。

信中肯定台灣在防治全球疾病傳染、災後人道援助方面一直是慷慨的貢獻者。WHO的創立是為了服務全人類，他們敦促WHO讓台灣參與今年即將召開的WHA。大家面對的已知和興起中的衛生挑戰太重要，像台灣這樣有價值的夥伴不應被排除在外。

外交部：今年為台灣發言者 絕對超過25國

外交部國際組織司長徐佩勇昨在立法院答詢指出，今年友邦與理念相近國家會在WHA為台灣發言者，「絕對超過廿五國」。

時代力量立委黃國昌質詢指出，包含無國界記者組織、國際記者聯盟在內多個關切新聞自由的組織，都已發出聲明、幫台灣講話，外交部有無官方聲明？外交部長吳釗燮答詢表示，外交部「花了很多功夫」爭取記者進場採訪，甚至透過私下作法，目前都還在努力。