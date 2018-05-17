蔡英文執政兩週年總體檢》司改篇 重大議題略見成效 沉痾待解

2018-05-17

記者楊國文／特稿

蔡英文總統上任將滿兩年，司法院、法務部如急行軍般，加快司改腳步，如朝向保障被害人人權、讓人民有感等重大議題修正，已略見成果，但就像蔡總統所說「改革從來不是變魔術，不可能一步到位」，部分法官仍有威權心態未改等沉痾待解。

有別於一九九九年間，以法界專業人士為主召開的全國司改會議，蔡政府上任後召開的全國司改會議，特別擘畫廣納社會各界意見，由蔡總統親任召集人、並緊盯進度，要求司法院和行政院，每半年一次就司改國是會議改革進度提出報告，可看出其司改的決心。

兩年來，司法院為建構「國民法官」的人民參與審判制度，已完成「國民參與刑事審判法草案」，上個月送請立院審議；另為統一法律見解，如定調前行政院秘書長林益世等貪污犯應採「法定職權說」、或「實質影響力說」的法律見解，決定在最高法院、最高行政法院採行大法庭制度，相關修法草案也已送請立院審議。

其他為落實被害人保護、保障勞動人權，司法院陸續完成「犯罪被害人訴訟參與制度」、「勞動事件法」草案，送請立院審議；另為防範重大罪犯一再潛逃，司法院已提刑事訴訟法修正草案，就偵查、審判、執行等三階段防止要犯脫逃手段，送請立院審議。

法務部則提出法院組織法修正草案，規定起訴書應於一審判決後即全面公開，此案已於本月七日經立院初審通過；另外，全國檢察機關二月已啟動更換牌銜作業，全面「去法院化」。

打擊貪污等犯罪方面，廉政署已擬具「揭弊者保護法草案」送請行政院審查，法部也擬定「國際刑事司法互助法」，使我國與外國司法互助有法源，今年四月已三讀立法。

不過，部分法官刻意做出「迎合」執政黨、有權有勢者的判決，或仍有根深柢固的威權心態，審案像問犯人、態度不佳等積習，仍時有所聞，必須正視改正。

平心而論，新政府上任兩年來，司法機關整個「動起來」，已略見改革成效，但法官、檢察官評鑑、淘汰機制成效不如預期，時常被指為「高高舉起、輕輕放下」結案，有待加速改革。