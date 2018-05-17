蔡英文執政兩週年總體檢》國民黨頑抗 轉型正義加把勁

2018-05-17

從中投、欣裕台到婦聯會 一路纏鬥

記者陳鈺馥／特稿

台灣在過去威權體制下，國民黨背離實質法治國原則，以「國庫通黨庫、國產變黨產」方式，建立全球最富有的黨營事業王國，更藉特務系統全面監控社會，造成冤獄錯案不勝枚舉，二○一六年民進黨首度完全執政，得以制定不當黨產條例、促進轉型正義條例，但是執政兩年來，面臨黨國遺緒勢力強烈反撲，正反映轉型正義刻不容緩。

黨產會在前年八月底揭牌上路，先是認定黨營事業中投、欣裕台公司為國民黨附隨組織，凍結名下所有財產，再命兩公司股權全部移轉國有，避免被五鬼搬運追討無門。

而在婦聯會案，因黨國勢力強力反撲，婦聯會表面言和簽行政契約，暗地裡私運帳冊及檔案，將一百七十箱資料碎化銷毀。

對於中廣、中影、國發院、民眾服務總社、救國團及婦聯會等案，黨產會已召開十三場聽證會、三場預備聽證，共祭出八次行政處分，包含將中投、欣裕台認定為附隨組織及命移轉國有，國民黨靠「轉帳撥用」變賣國產之獲利，向其追徵八．六億元，並認定婦聯會為附隨組織，凍結三百八十五億元資產。

才一年多 受理四九六件陳情檢舉案

台灣追討不當黨產晚了德國三十年才展開，黨產會短短一年多，已受理四百九十六件陳情檢舉案，顯示民眾對於轉型正義及追討黨產的殷切期盼，其中國發院原地主葉頌仁陳情案，黨產會已立案召開聽證會，現正調查國民黨革命實踐研究院土地如何以不法手段取得。

黨產會也依法要求國民黨、中國中青黨等十個政黨申報財產，針對未申報的「殭屍政黨」民主行動黨，今年四月祭出第一件百萬元行政罰鍰。國民黨面對被追徵八．六億元，主張要以形同廢紙的美金債券抵償，組織成員僅廿多人的黨產會，也派人入庫調查美金債券，發現存在大量斷點及票號不連續，釐清七十年來金融債券史謎團。

斷國民黨金脈 建立政黨公平競爭

檢視黨產會成果，將中投、欣裕台公司股權收歸國有，中斷國民黨長年以來用不當黨產挹注黨籍候選人情形，建立二○一八年地方選舉各政黨公平競爭的環境，更凍結婦聯會財產，使其不能再金援國民黨人士及其基金會，但也面臨國民黨護黨產、法律戰的頑強抵抗。

盤根錯節的黨國共犯結構，不能只靠黨產會及將掛牌成立的促轉會，蔡政府推動轉型正義要成功，各部會須有意識共同改革，才能讓國家及民主憲政正常化。