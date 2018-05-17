蔡英文執政兩週年總體檢》改革急行軍 善用機會之窗

2018-05-17

一例一休紛擾逾一年 年改議題腳步凌亂 執政團隊仍須整軍再發

記者蘇永耀／特稿

執政滿兩年的蔡英文政府，將面臨年底縣市長選舉的期中檢驗，對於施政的各種批評，總統在幾次媒體專訪裡總結這是「改革急行軍」所造成的現象，她並喊話，改革已經到了最關鍵階段，很多人試圖把她拉回去，但有人試圖要把她往前推，「我必須穩穩地往前走」。

放眼全球，其實這是所有轉型國家要面臨的共同改革難題，不獨台灣，執政者必須思索如何在保守與進步的兩側擠壓裡，踩踏出一條平衡持久之路。不過，在台灣，還外加中國因素的攪動，並與台灣內部親中勢力裡應外合，而民主化後一直未完成的轉型正義，也成了蔡政府的執政任務。

「改革」，在不同層次的相互交纏，常常演變成牽一髮而動全身，往往看似單一的改革事項，輕忽或不慎，也容易擴大效應。

「一例一休」勞基法修法是最明顯的例子，原是從提升勞工權益的良善動機出發，卻因修法僵化細瑣，讓政府「從公親變事主」，反遭勞資等各方指責，而必須二度修法以補破網。執政高層從意識問題的嚴重，直到做出有效回應，紛擾時間逾一年，反映決策過程並未納入充足且完整的資訊，這毋寧是改革急行軍的大忌。

另外，蔡政府的「執政團隊」，經過兩年整隊、行軍，腳步有無齊一前進，還是依舊本位主義，甚至各有盤算，這從軍公教年金改革的過程，看得最為清楚。其他例如促轉工程、教育改革、兩岸外交等重要政策，有些為單一機關業務，有些屬跨部會，所涉及機關人員配合度則各異，也是不爭的事實。

在「最高政治能量」時 「穩穩地往前走」

重返執政的民進黨，在這兩年間，也是蔡總統所稱擁有「最高政治能量」時，若尚無法順手駕馭這部國家機器，未來繼續急行改革，恐得再思索如何「調兵遣將」以強化團隊內部的統合。

在黨際關係方面，蔡英文去年九月以民進黨主席身分宣示「推動憲政體制改革」，但政黨間的溝通並無進展。一來是國民黨仍深陷於兩年前的潰敗而意見未能一致，另方面，中國隔海的撩撥，亦讓部分國民黨人慣於以北京代言者自居，繼續分化台灣為能事。憲改攸關台灣的民主進程，在擁有國會多數力量下，總統亦應思索如何擴大朝野中道力量，掌握憲改的「機會之窗」。

台灣面臨的改革是多重且複雜，卻非唯一，在幾波民主化的國家，都曾遭逢不同程度的改革阻力，例如九○年代「蘇東波」浪潮時，中東歐國家如波蘭等同時推行經濟市場化及政治民主化雙重的「震盪治療」，衝擊程度恐較台灣更為劇烈。執政者楬櫫改革，原已站在道德面的正當性高峰，未來更需要戰略及戰術面的有效運用，才能形塑更強大的推動能量。