謠言終結站》勞基新制把關是假？勞動部：絕無放水

2018-05-17

網傳內容：網路流傳勞基法新制3月上路後，「輪班間距可縮為不得少於8小時」及「可鬆綁七休一」等例外彈性，政府單位雖表示有把關機制，但中央目的事業主管機關、勞動部都在放水，欠缺管控恐讓勞工愈加弱勢。

查證結果：勞動部強調，「輪班間距」及「鬆綁七休一」等例外彈性，絕對有中央目的事業主管機關及勞動部雙重把關，絕無所謂放水情事；假如中央目的事業主管機關未充分蒐集勞方意見，勞動部就會裁定該案保留，待勞資雙方有一定共識後再討論；勞動部會與各中央目的事業主管機關共同把關、捍衛勞工權益，不會讓例外變成原則。