加航改列我為中國 台僑憤怒拒搭

2018-05-17

〔駐加特派記者張伶銖／溫哥華十五日報導〕加拿大航空（Air Canada）屈服在中國壓力之下，將城市代碼TPE的台北，從過去的Taipei, Taiwan（台灣台北），改列中國成為Taipei, CN，不僅馬上引起台僑嚴重抗議，並揚言杯葛加航，加拿大傳媒Financial Post也報導，這對去年六月才恢復飛台灣航線的加航嚴重不利，恐流失好不容易建立的客戶群。

加航飛台灣航線暫停十多年後，終於在去年恢復。加航為搶華航及長榮兩家台灣航空公司的顧客，祭出低價策略，一趟溫哥華來往台灣的機票費用，低至六百多至七百多加幣（約一萬四千至一萬六千台幣），讓一些華航及長榮的死忠客戶轉搭加航。

不過，加航將台北改列中國的一部分，嚴重傷害台灣乘客的感情。十五日凌晨，加航被發現將台灣改列中國一部分後，許多台灣鄉親群情激憤，「臉書」隨即被大罵加航不仁不義的文字給洗版，許多人表示再也不搭加航。還有人對向來標榜為民主自由國家的加拿大政府，尤其是自由黨帥哥總理杜魯道表示極度失望。

卑詩台灣商會會長張維霖認為，加航此舉完全是該公司渴望增加飛往中國的新航線。有消息指出，加航正與中國國際航空公司洽談合資計畫，預計今年內即可完成。張維霖強調，加航對待台灣如此不友善，相信絕大多數來自台灣的乘客將選擇改搭其他航空公司班機；加航將台北及台灣的機場全列在CN之下，非常荒謬，他將向加航發出抗議信。加拿大的台灣鄉親嘲諷說，加航不久就會改名為Air Chinada。