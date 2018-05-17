前進WHA 陳時中：會向WHO抗議

2018-05-17

〔記者吳亮儀、呂伊萱／台北報導〕第七十一屆世界衛生大會（WHA）下週在瑞士日內瓦登場，我國至今沒有收到WHA邀請函，衛福部長陳時中領軍的「世衛行動團」仍預計在明天深夜搭機前往日內瓦，並在會場周邊舉辦五大論壇。

將宣揚醫療軟實力

陳時中說，台灣沒收到邀請函，對台灣人民是很不公平的，會表達遺憾和不滿，除了向WHO（世界衛生組織）秘書處、幹事長抗議，也會到現場宣揚台灣的醫療軟實力。

對於這次仍沒收到邀請函，陳時中不滿地說：「至於是誰干擾，我們也不用明說了。」他認為，參加WHO不應該有政治基礎，而是人權問題，如果有機會巧遇幹事長，會向他確認，為何遺漏台灣兩千三百萬人？並強調「我們絕對不打悲情牌」。

陳時中說，民間團體會在現場有一些活動和展覽，例如無國界醫院展等，幾天下來的行程也會有許多活動、外交酒會和論壇等，還會召開國際記者會，陳時中強調，預計在周邊舉辦多場專業論壇，也希望雙邊會談比去年更多。

此外，台灣醫界聯盟昨舉辦座談會，邀集立委、醫事人員代表、醫學生代表及政府單位交流。台灣醫界聯盟董事長吳樹民說，台灣推動參與WHO超過二十年，所有問題都來自中國，今年支持台灣聲量更勝以往，最重要的是台灣人民要展現全民意志，讓全世界了解台灣要參加WHO。

台灣雖未獲邀參與WHA，但立委、醫事團體、民團、學生團體與僑團群策群力，動員前往日內瓦參加周邊會議、策展並舉辦發聲活動。

台灣醫學生聯合會會長黃序立說，醫學生聯合會也遭遇改名壓力，目前國家名稱被改成「Taiwan ,China」，但會員名字仍保留為台灣，目前正爭取明年主辦世界醫學生聯盟大會的主辦權，要「化危機為轉機」。

台灣罕病基金會、勵馨基金會、靖娟基金會等二十二個社會福利團體，昨也聯名致函給WHO幹事長譚德塞；社福團體聯合聲明籲請WHO「不要忘記台灣民間團體的努力」。