加航屈從中國 矮化台灣

2018-05-16

〔駐美特派員曹郁芬、記者呂伊萱／綜合報導〕加拿大航空屈服於中國要求，在中國民航局發函給全球航空公司，要求不得將台灣列獨立於中國之外的領土後，在華府時間十四日，加拿大航空公司網路定位系統已將飛往台北的航班列為「台灣，中國」（Taiwan, China）。

我提抗議 要求儘速更正

外交部對此表示高度關切，並指示我駐加拿大代表處向加航抗議，要求儘速更正；外交部也向加拿大喊話︰「切勿屈從中國政治力的粗暴干預」，籲請加國政府扮演民間企業的堅強後盾，共同致力維護企業營運自由。

外交部也抨擊中國，無論中國有關部門採取什麼手段，威脅、恐嚇外國企業屈從於中國「虛妄的主張」，也無法改變我國是主權獨立國家的客觀事實，更將引起台灣人民對中國政府的反感。

加拿大航空屈服於中國壓力而將台北列在中國領土之下，已引起加拿大台僑以及加國友台人士關注，表示將採取行動，抗議加拿大航空的做法。

中國民航局四月二十五日致函包括美國在內的全球航空公司，要求他們遵守中國法律，在網站上涉及台灣、香港與澳門時，不得標註為國家，否則將遭中國懲處。美國白宮及國會議員先後發表聲明駁斥中國的要求，白宮以「歐威爾式的無理取鬧」指責中國，並表示川普政府會做美國航空公司的後盾。