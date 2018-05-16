慈濟 中國核准註冊的首個境外ＮＧＯ

2018-05-16

〔記者鍾麗華／台北報導〕大愛電視台停播「智子之心」，外傳是中國國台辦主動「關切」，被大愛台否認。黨政人士昨日表示，慈濟應有宗教人的情操與堅持，不是受到中國壓力就退縮，相較於法輪功的堅持，慈濟做法令台灣人民失望、難以接受，「真正宗教自由是在民主人權與言論自由的環境下受到保障的」。

黨政人士說，慈濟與中國的關係一直很深厚，慈濟是中國核准、註冊的第一個境外非政府組織（ＮＧＯ），而最近是汶川地震十週年，慈濟在汶川的重建上出錢出力，加上北京現正積極「扶貧」，慈濟對中國社會的貢獻良多，也讓中國政府與人民感念在心，中國各地台辦官員來台參訪，經常拜訪慈濟。

楊偉中打臉大愛︰早就拍過戰爭戲

針對「智子之心」下架爭議，大愛台稱，這部戲的內容中，牽涉上戰場、二次大戰的背景和畫面，有違「淨化人心、社會祥和」的本意，因此才下架，被黨產會委員楊偉中打臉。楊偉中昨在臉書貼文表示，二○○九年的「真情伴星月」及二○一二年的「愛的微光」等劇，不但有戰爭場面，大愛台更拿「戰爭篇」當宣傳重點。

楊偉中說，「屈從中國固然可悲，還要繼續說謊，就實在難以接受」；「大愛劇場」拍了很多慈濟志工的感人故事，現在這樣處理自己志工的歷史，不僅說不過去，更有協助強權為惡之嫌。

網友對此事件發展也相當關注，有人說，「不知道那位主角志工心裡做何感想？」也有網友認為，「沒有宗教家的深度，沒真正理想。」「以後慈濟別再拿台灣的錢去中國救貧困吧！」