自宮新戲 NCC要大愛說明

2018-05-16

〔記者楊綿傑、陳宜加／台北報導〕大愛戲劇「智子之心」疑遭中國打壓，突然下架停播，輿論譁然，因其為衛星頻道，目前恐找不到法規開罰；國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）昨表示，基於維護視聽眾權益的立場，已用「行政指導」方式要求大愛台說清楚。

「智」劇以日本統治台灣時期為背景，部分內容講述主角年輕時不顧家人反對，堅持前往香港及廣州當戰地護士。上週四首集播出後，傳出中國國台辦將來台與慈濟高層見面，全劇三十五集，但才播出二集就突然腰斬，連YouTube影片也刪除，前天突然由新戲接檔。

消基會︰應思考規範是否不足

大愛台解釋，戲劇下架主因是該劇有戰爭場面，與大愛台「人心淨化、社會祥和」宗旨不符；但有頻道業者表示，電視台不乏播出戲劇中途停播情況，但原因多是收視率差，像這樣只播兩集，跟收視率無關就把戲劇停播，很罕見，而且電視台通常停播前會以螢幕跑馬燈方式知會觀眾，這次大愛做法有違業界常態，對閱聽眾不夠尊重。

ＮＣＣ副主委翁柏宗表示，大愛台屬衛星廣播電視頻道，節目表不需經由ＮＣＣ核備，但基於視聽眾收視權益，大愛台應善盡充分的資訊告知，ＮＣＣ正在了解事件，有向大愛台行政指導，要求大愛台進行跑馬燈向視聽眾說明，也要求大愛台提出說明。

對此，中正大學傳播學系教授胡元輝表示，除非是牽涉公共利益，否則這些對於ＮＣＣ或政府單位來說，恐怕都難以馬上介入，得回歸市場機制，由收視戶對業者提出異議或換台等。

消基會董事長游開雄認為，目前衛星電視契約主要是訂購頻道，對於節目內容則較無直接規範或強制要求補償措施，應思考規範是否不足；而從收視戶角度而言，對於頻道隨意停止或更換播送節目，當然可主張收視權益，可向業者反映，業者下架節目應給予消費者一定預告及清楚說明，且應提出因應措施。