蘇︰侯曾說不選市長 侯︰別講有空無榫

2018-05-16

〔記者何玉華、賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天在廣播節目透露，國民黨新北市長參選人侯友宜去年探望他時，曾說不選新北市長，就算要選，也不一定在新北市選；最後侯決定參選，蘇貞昌認為，侯友宜是為將參選二○二○年總統的新北市長朱立倫守地盤。

對此，侯友宜表示，蘇貞昌是他尊敬的人，希望蘇不要學民進黨秘書長洪耀福，極盡挑撥之能事，講些「有空無榫」的事情（台語比喻不合理、不著邊際或沒有結果的事情）。

蘇貞昌︰侯參選為朱守地盤

蘇貞昌擔任行政院長時，侯友宜是當時的警政署長。蘇貞昌說，侯友宜與民進黨這邊都有私情、很熟，還沒選舉前，侯友宜看到他，還會腳後跟併攏「叩」一聲、敬禮；去年農曆年後，侯友宜到辦公室拜訪，說蘇貞昌是他最敬佩的長官、對警察最好 ；侯還說他不會參選新北市長，就算要選，也不一定在新北市選。

蘇貞昌說，他去年在一個公祭場合遇到侯友宜，當時周錫瑋已經在為參選跑行程，他特別提醒侯友宜要加油，當時侯還是說不選；最後侯決定參選，「到底是侯自己做的決定， 還是趕鴨子上架呢？」蘇貞昌認為侯友宜是為將參選二○二○年總統的朱立倫守地盤，朱立倫也因此傾市府資源、人力助選。蘇形容侯友宜很配合、很有企圖心，「上面要他做事，他會很認真去做。」

侯友宜︰參選和任何人無關

對於蘇貞昌批評新北市政府違反行政中立，用行政資源替侯友宜輔選，晚上還陪跑攤，侯友宜表示，民政局有自己的工作，「他做他的事情，我做我的選舉」，外界要怎麼說與他無關。

至於蘇貞昌提及侯友宜參選新北市長，是為了替市長朱立倫二○二○年參選總統守地盤，侯友宜否認說，他參選心裡只想著一件事情，「為新北市打拚做事情」，和任何人都沒有關係，他並呼籲蘇貞昌不要學洪耀福，刻意見縫插針、誤導輿論方向，認真為新北市打拚「卡實在」。