馬涉影響二次金改判決 陳師孟要查

2018-05-15

〔記者鍾麗華、林良昇／台北報導〕前總統馬英九於二○一○年十一月期間，涉嫌藉權勢影響二次金改案裁判，干預司法獨立及妨害司法公正，監委陳師孟申請自動調查，追究當權者濫用權力破壞憲法秩序之責任。

台北地院二○一○年十一月五日宣判二次金改案，判決包括前總統陳水扁夫婦等二十一名被告均無罪，時任總統的馬英九旋即宴請司法院長、法務部長、檢察總長等人，並於席中表示，二次金改案一審所有被告都判無罪，引起外界極大的震撼與批評，其將落實全民司法改革，包括制定「法官法」，建立「不適任法官退場機制」及制定廉政署組織法。

宴後，最高法院於兩日內，對龍潭貪污案部分自為有罪定讞判決，二次金改案則在其後兩年內由高院與最高法院兩個審級改採實質影響力說，接續判決扁夫婦有罪並處徒刑定讞。

陳師孟說，馬英九有無藉宴請司法機關等首長席間，以推動法官退場機制等宣示，恫嚇或誘使審判機關對於涉及二次金改案當事人為不利判決等干預司法之行為？又嗣後有無其他指示或操作，以達到使審判機關心生畏懼或受利誘，致造成對二次金改案當事人有罪判決之結果？為維護憲法所定之權力分際，任何人不得逾越之民主政治原則，有詳加調查之必要。

馬辦：陳要不要先查自己？

馬英九辦公室發言人徐巧芯回應表示，有關陳師孟的特殊言行，坊間已多所討論，社會自有公評。不過，陳一月十五日在立院宣示，上任後將專注處理「縱放藍營總統和政務官」、「承辦馬案」的兩類法官，若依照陳的邏輯，要不要先查自己有無「恫嚇或誘使審判機關對於涉及藍綠政黨或馬英九等當事人為不利判決等干預司法之行為」？