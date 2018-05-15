追討黨產 後天首拍國民黨2宿舍

2018-05-15

松山區房舍底價3320萬 信義區1900萬 共5220萬

〔記者陳鈺馥、林良昇／台北報導〕國民黨以「轉帳撥用」方式取得國有房地變賣獲利，被黨產會追徵八．六億元拒繳，法務部行政執行署原定六月上旬拍賣台北市兩間黨工宿舍，經詢價無異議後，台北分署提早至五月十七日舉行第一次拍賣，兩件不動產標的開拍底價共五二二○萬元。

國民黨：官司若勝訴 將提國賠

國民黨發言人洪孟楷回應，這還是一貫的政治操作，國民黨已針對黨產的部分提出行政訴訟，將來國民黨若勝訴，除依法要求國賠，也會針對行政處分進行之間相關的公務人員作為是否有瀆職等不法的事實提告，相關公務人員應保持行政中立，切勿淪為特定機關打手。

黨產會指出，國民黨在威權統治時代，藉由「轉帳撥用」取得四百五十八筆國有特種房屋基地，將日產變成黨產再轉賣，去年六月認定此為不當取得財產，對國民黨追徵八．六億元，全案移送行政執行署強制執行，事隔八個月後開始執行拍賣，「本會予以尊重」。

知情人士透露，行政執行署原先預估可能有些問題，不願將拍賣時間預定太早，但因詢價過程無異議，首波先挑兩間沒有住人的黨工宿舍進行拍賣，已完成鑑價多時的國民黨智庫大樓（鑑價為六千五百卅七萬元）、松山區黨部（鑑價二億餘元），都未列入本次拍賣標的。

據了解，本次拍賣的兩件黨產，台北分署已委請建築師事務所鑑價，松山區南京東路五段巷子內的黨工宿舍，鑑定價額二二○二萬七千二百元，信義區嘉興街的黨工宿舍，鑑定價額一六三四萬三千元。

台北分署四月廿七日發文給義務人國民黨進行詢價，因義務人國民黨認為價格應調高，最後決定松山區黨工宿舍開拍底價三三二○萬元、信義區黨工宿舍底價一九○○萬元，兩處房產開拍底價五二二○萬元。

此外，在新北分署方面，今年三月中旬所查封的國民黨新北市黨部、永和區、鶯歌區黨部，排定五月下旬鑑價，六月確認有無超額查封，七月進行詢價，資料備齊後擇期拍賣；高雄分署查封的高雄市黨部、馬公市黨部等不動產，預定五月中旬鑑價，六月進行詢價，八月調查有無發生非自然死亡、火災。

黨產會發言人施錦芳指出，為早日將不當黨產收歸國庫，以利特種基金推動轉型正義，行政執行署應依法儘快執行後續拍賣。