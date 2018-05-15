我軍實彈射擊 中國運八電偵

2018-05-15

〔記者羅添斌、呂伊萱／台北報導〕共軍運八型運輸機昨天以貼近M503航路的方式，在台海中線以西進行飛行訓練，疑似對台進行電偵任務，我軍方全程掌握監控，並派出在空機進行監控。

對於傳出這架共軍運八走M503航路飛行，挑釁意味十分濃厚，軍方官員表示，運八走的不是M503航路，而是在台海中線以西，以共軍海戰航線例行的飛行路線在走。

但官員也說，該架運八為電子干擾機，在相關空域繞了幾圈，疑似在進行電偵任務，軍方對此有全程的掌握及監控。

國軍年度漢光演習將在六月四日至八日期間，進行實兵、部分實彈聯合操演，三軍部隊近來頻頻進行各個單項以及聯合演訓，官員說，光是昨天就有陸軍司令部「北區聯合測考中心」在新竹外海進行實彈射擊；空軍司令部在屏東外海執行對空、對海實彈射擊。金門防衛指揮部今天也要展開金門外海實施的對海空實彈射擊訓練，海軍司令部今將在台灣西南沿海實施海、空域軍事操演。

官員透露，由於三軍部隊近來演訓頻繁，並有多項實彈射擊演練，軍方認為該架運八遠干機應是在台海執行電偵任務，軍方也有相對應的處置作為。

沱江艦 2032年完成量產

此外，中國軍力擴張，嚴重威脅台灣安全與區域穩定。國防部長嚴德發昨列席立院外交國防委員會答詢時說，明年度國防預算絕對增加二％以上；國防部主計局局長陳國勝說，按照總統承諾，國防預算與ＧＤＰ等比例成長，每年增加額度不會少於上年度國防預算的二％。

嚴德發也證實，沱江艦量產建軍案由三階段縮短為兩階段，加速進行。嚴說，沱江艦是我軍不對稱戰力的重要軍備，現在將調整縮短量產時程，後續以「三艘、八艘」兩階段完成，加速提升戰力。

海軍參謀長李宗孝補充說明，第一階段今年一定可以決標，並從明年開始建造，訂於二○二五年完成首批三艘艦；且第二批也不是等第一批建好以後才進行，而是視技術成熟，於明年或後年即適時啟動第二階段，全案在二○三二年完成。

此外，空軍參謀長劉任遠答詢時證實，空軍F-16A/B性能提升為F-16V的「鳳展專案」，今年確定會完成十餘架，詳細情況因事涉機密，不便公開回答。