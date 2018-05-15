竹縣國民黨分裂風暴擴大 若提林為洲 陳見賢嗆脫黨參選

2018-05-15

〔記者黃美珠／竹縣報導〕國民黨新竹縣長提名佈局衍生的黨內分裂風暴持續擴大。新竹縣議會副議長陳見賢上週宣布請辭國民黨新竹縣黨部主委，他昨天進一步表態說「只要國民黨提名錯的人，我就脫黨參選到底」他並公開支持副縣長楊文科，若楊沒被提名，他就會脫黨參選到底。

在新竹縣長邱鏡淳的感恩餐會中，陳見賢嚴詞批判積極爭取提名的同黨立委林為洲。他說，新竹縣需要的縣長，絕對不是為自己的口袋著想的人，「楊副縣長出來選我沒意見」、「如果楊副縣長沒有得到提名，我就脫黨參選！」此話一出，現場鼓掌、喧囂聲四起。

陳見賢批評林為洲是「不肖、投機政客」，國民黨在新竹縣的縣長初選都還沒啟動，但林透過各種管道，形成初選已經結束且有定論的局面，「國民黨如果提名對的人，我就全力輔選，提名錯的人，為了保持藍軍在新竹縣的血脈，我就脫黨參選到底！」

對於陳見賢的抨擊，林為洲說，他在國會出任黨團書記長，為國民黨打拚有目共睹。林也呼籲所有黨員冷靜，黨內初選很快就會在兩週內進行，讓這個比較有效率的「台中模式」全民調儘速完成，事後大家再用很大的努力和團結來整合一起對外。

國民黨提名下屆新竹縣長出現難產，邱鏡淳始終沒公開表態要支持誰，他從昨起到月底，計畫在縣長公館安排至少六場的感恩餐會，外界解讀這是邱整合正藍軍的開始。