《冷眼集》柯文哲錯失良機

2018-05-15

記者邱燕玲／特稿

民進黨明天就要決定是否自提台北市長人選了，現今情勢已很清楚，民進黨沒有禮讓的空間，將正式與柯文哲分道揚鑣。這是柯Ｐ一路走來自己的選擇，怨不得人，但可惜的不是無法與民進黨合作，而是柯文哲錯失了成為一位優秀領導人的機會。

柯文哲十二日說，整個台灣社會，政治上被不到六％的深藍深綠綁架，似乎覺得自己深受深藍深綠雙邊夾擊很委屈。事實上，一些對柯文哲有意見、但又不願見到藍綠得利的選民，寧願把票投給柯，這些才是被柯文哲綁架的人。

民進黨部分高層先前因不願把北市拱手讓給國民黨，選擇與魔鬼交易，「幸而」魔鬼自視甚高，仗著自己高民調，沒把民進黨放在眼裡，民進黨基層也寧願選擇輸，抵死不肯與魔鬼合作，雙方交易難以成功。這些高層也算是被柯文哲綁架的人。

台北市長選舉原本應是各陣營各自推人，交由選民決定的單純選戰，但碰上柯文哲就不是這麼單純了。不論這次北市長選舉結果如何，柯都有可能競選總統，這樣的人當選市長已經備受質疑，當總統恐怕更是國安危機，這也正是這場選戰必須正視的地方，絕不只是「不讓哪一黨當選」的情緒問題。

藍綠之外，的確曾經可以有更好的選擇，柯文哲當選台北市長掌握了這個機會，卻不思考如何認真經營市政，靠著耍嘴皮子奚落藍綠、成就自己，也養了一群基本收視群。一旦藍綠各自推人、選票歸隊，柯還會有多少支持，尚待分析，可以確定的是，他放棄了一個可以讓他成為有實力、有能力的優秀領導人的機會，選擇走小路、抄捷徑，以為這樣可以很快到達目的地；想要跨越藍綠，實是被藍綠唾棄。