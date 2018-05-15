賴或菊選北市？ 蔡：可能性不高

2018-05-15

〔記者蘇永耀、楊淳卉／台北報導〕民進黨在北市長選舉佈局即將揭曉，兼任黨主席的總統蔡英文昨日表示，民進黨選對會這幾天將會提出建議案，至於一旦做出自提人選的決定，行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊是否出馬選北市長，蔡英文則說：「可能性是不高的。」

對於台北市長選戰，民進黨選對會明將召開會議，針對是否自提人選，或與現任市長柯文哲合作，提出建議。民進黨選對會召集人陳明文表示，選對會明日會議決定後，會將結果提報黨主席，主席可以說YES或NO。

傳讓柯 「不能拿謠言來問我」

蔡總統昨接受廣播專訪表示，執政已進入最關鍵時刻，不論是經濟或轉型正義的處理，包括經濟建設等改革，都已到了非常關鍵的時刻，所以「他們兩位（賴清德及陳菊）在中央執政團隊裡面的角色是非常吃重的」。

對於主持人問到謠言指蔡總統喜歡禮讓柯文哲，蔡總統反問，「這是哪裡的謠言？」「不能拿謠言來問我問題」。

選市長 「看理念是否同中央」

台北市長柯文哲日前就「兩岸一家親」言論道歉，後來又澄清說是「情緒上的撫慰」，相關說法是否回應民進黨基層聲音？蔡總統認為，「這個是每一個人感受的問題」，不應該拿來問總統每個人的感受，「我們重點還是在這一些因素發生以後，在一個時間點上我們要去做一個集體的決定」。總統說，「選一個市長，要看他對這城市的願景，對中央執政的人來看的話，他很多的政見或看法，跟中央執政的理念是不是一樣」。

主持人又問，有人認為若禮讓柯Ｐ，某種程度表示接受「兩岸一家親」；總統認為，這是「過度解讀」。

關於柯文哲媽媽何瑞英日前提到，若民進黨提名，以後雙方互不相欠；總統表示，「不太懂這道理」。她強調，「我們的目標很重要，就是在二○一八年取得我們現在所做的所有改革最大的一個支撐」。

被問到是否對於二○一八年選舉樂觀？總統表示，還有一段時間，政府還有需要補強的地方，會強力的去補強，「我們做了很多的事情，我們的支持者或許都還不太瞭解」，所以現在「我們會傾巢而出，把我們過去兩年所做事情好好的說一說」。

對黨內「派出最強候選人」的呼聲，表態參選北市長的立委姚文智強調，「能夠勝選就是適合候選人」，「在北市選戰三足鼎立下，派我剛好可以勝選」，只要民進黨支持者團結，堅定信念，他認為自己能脫穎而出。