《星期專訪》檢察總長江惠民︰司法人員要有拒外力干涉辦案勇氣

2018-05-14

記者林慶川／專訪

新任檢察總長江惠民上週二走馬上任，他接受本報專訪時指出，未來與總統之間只會有公務往來，不會私下接觸，會堅守偵查不公開原則，不會向總統報告具體個案。此外，司法人員都應該要有拒絕外力干涉案件的勇氣。

江惠民也表示，為因應最高法院未來成立大法庭及言詞辯論常態化，近期首要工作，將邀請專家學者成立智庫，強化檢察官進行言詞辯論的專業素養，協助最高法院對案件做出最正確的決定。

年底大選將屆，最高檢察署也將積極規劃年底選舉的查察賄選作為，並防制暴力介入選舉。

不會向總統報告偵查個案

問：有人認為，沒有特偵組的檢察總長權力已弱化，是「無牙老虎」，你的看法？

答：我倒是不會想那麼多，我會看整體，外界應該要看檢察系統到底能不能發揮應有的功能，得到人民的信任感，而不是看單獨的特偵組，特偵組畢竟是臨時修法後才插進來的制度，運作上是好是壞見仁見智，尤其特偵組案件再議的處理方式也發生一些問題（編按：依法，告訴人不服檢察官對案件做出不起訴，救濟途徑就是送上級審再議，但特偵組隸屬三審的最高檢，已無上級審，特偵組的不起訴案只能送檢察總長再議，因此被外界質疑有「 球員兼裁判 」之嫌），所以現在整個取消掉，回到正常，我覺得，現在地檢署辦案的能量滿強的，檢察系統不會因為沒有了特偵組，就無法辦大案，從最近各地檢署辦的一些案子看來，地檢署的辦案能力相當不錯，我對檢察系統還是相當有信心。

沒特偵組 檢署辦案能量仍強

不管把權力（指原特偵組的辦案能量）放在一審、二審還是三審，從整體來看，都還是在檢察系統，若是放在最高檢，好像是我擁有這個權力，但我不認為這是權力，其實這是一個義務，所以，我還是比較傾向回到正常的制度之下會比較好。

特偵組當初會被認為有很大的辦案能量，是因為有充足的人力及辦案資源，這也反映一個現象，就是現今地檢署辦案的資源夠不夠，如果人力是足夠的，辦案資源是充沛的，我認為根本就不必擔心沒有了特偵組，檢察署是否就沒辦法辦案的問題。

檢察一體 有透明機制防濫用

問：檢察首長要如何落實檢察一體，又不被認為干預辦案，要如何防止政治力介入司法？

答：司法人員都應該要有拒絕外力干涉案件的勇氣，本身也要有中立性的信心，以不偏不倚的態度來辦案，為防範檢察一體被濫用，法官法有規定，在行使強制處分權、犯罪事實的認定、法律的適用，都必須以書面附理由為之。

檢察首長若不接受檢察官對案件做出的判斷，可以行使「 職務移轉權」，但必須以書面紀錄留存，檢察首長是否有受到不當外力影響？他的決定是否禁得起考驗？事實上，事後都可以被檢驗，這是一個陽光透明的機制。

檢察官若有不同的意見，我都會用一個團隊辦案的方式，找幾個主任檢察官來研究看對不對，如果檢察官對案件的看法確實有道理，我們就接受，如果沒有道理的話，那案子就移轉給其他檢察官偵辦。案件為什麼要移轉，都會留下紀錄，將來大家若有疑慮時，可以拿出紀錄檢視，到底是檢察官對，還是檢察首長對。

問：前檢察總長黃世銘因洩密給前總統馬英九被判刑，未來你將如何與總統互動？

答：我未來與總統間只有公務往來，私下不會接觸，在公務往來當中，也不會跟總統報告具體的個案，有關案件的內容，都會堅守偵查不公開原則，不會向總統說明及報告，我先前在立法院接受審查質詢時，也公開表明過這個立場。

問：前檢察總長顏大和卸任時，提到基層檢察官士氣低落的問題，你認為應如何提振？

答：外面有很多人主張檢察官應是行政官，有些檢察官確實會擔心這個問題，但去年司改國是會議已做出檢察官仍是司法官的結論，我覺得士氣低落還有一個很重要的原因，就是檢察官工作量非常大，辦案環境不是很理想，社會氛圍也不是很友善，所以近年來有很多檢察官轉換跑道（轉任法官或去當律師）。

我覺得，基層還是有很多檢察官很有使命感，很有辦案熱忱，我們希望儘速改善人力不足及辦案環境的問題，喚起檢察官當時進入這一行的初衷及熱忱。

輪調爭端 加強一審人力化解

問：法務部日前以提升檢察體系效能為由，公布實施一二審檢察官輪調制度，引發一二審對立，如何解決此紛爭？

答：一審跟二審檢察官彼此間對這件事情的看法當然會不一樣，我覺得要回歸到為什麼會有這個問題出現，主要是一審檢察官的工作量真的是很大，他們人力跟辦案資源都比較不足，才會有這個聲音出來，也因此，給予一審充沛人力及資源，才是解決這個問題的根本之道，我們要讓一審的檢察官感受到，其實檢察系統是有在為他們思考如何克服這些問題，而二審檢察官下到一審，應該要傳承辦案經驗，發揮原擔任二審檢察官時的職能，一二審輪調制度未來應該要有好的配套措施來處理，大家一起共同來努力。

首要工作 成立智庫強化檢專業

問：你接任總長後，首要工作目標是？

答：最高法院將來成立大法庭，或是言詞辯論常態化之後，勢必對最高檢的業務產生衝擊，而未來法庭攻防可能直播，也因此，檢察官當庭進行言詞辯論時，應該要有更專業的展現，所以我們會邀請法律學者或一些不同領域的專家成立智庫，來強化檢察官言詞辯論的專業素養，協助最高法院對案子做出最正確的決定，此外，年底縣市長選舉將屆，最高檢也將積極規劃查察賄選作為，並防制暴力介入選舉。

問：廢死聯盟希望最高檢察署要保障定讞案件救濟權利，你要如何協助平反冤錯案？

答：最近在國際間，包括英國或美國都有救濟冤案運動，司法體制內確實會存在一些冤錯案件，我們希望，檢察官若發現案件可能是冤錯案，就要重新檢視有沒有補救的方法，也應該要有勇氣協助平反，讓無辜被告免去不應該受到的牢獄之災。

冤案救濟 設團體審查會機制

我們可以有一個團體審查會的機制，找幾個主任，或資深檢察官研究，來給檢察首長「第三人意見」，國外有一種「RED TEAM（紅色隊伍）」的作法（編按：團隊中特意設計出的嚴厲反對者，來找團隊的漏洞，以修正風險，改善假設），我們就是類似這種概念，就是說當九個人都說是對的，一定要一個人扮演挑剔的角色，找偵辦中案件的碴，我常講的團體辦案就是這種模式，就是大家來討論案件，甚至有人扮演反方，提供不同的觀點，把案件的漏洞釐清，冤錯案應就會大幅減少。

問：你對檢察官同仁有什麼期許？

答：希望檢察系統的同仁能夠發揮專業及辦案熱忱，來贏得民眾對司法的信賴，我以前在地檢署服務的時候，都希望我的檢察官、書記官，或是其他同仁出去外面，都可以很驕傲的說，我是某某地檢署的同仁，大家以這個地檢署為榮，檢察官也以身為檢察官為榮。我也希望，民眾要相信我們檢察官，給我們支持。