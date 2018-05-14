在台灣民政府演講 遭質疑》陳學聖：事前不知 若違法應嚴辦

2018-05-14

〔記者陳昀／桃園報導〕「台灣民政府」涉嫌斂財，上週被搜索，秘書長林志昇夫婦被收押，而國民黨桃園市長參選人陳學聖先前曾任該團體課程講師，影片也再被傳出；陳學聖昨回應，那是二○一四年的影片，他當時應媒體人蔡玉真的邀請前往，事前不知對方是「台灣民政府」，他也認為有違法都應嚴辦。

講師費已捐作公益

陳學聖於台灣民政府活動的演講影片早在二○一五年就曾瘋傳，臉書粉絲專頁「我是桃園人」昨又PO出相同影片，指台灣民政府透過課程斂財，陳學聖卻是內部講師，質疑他為什麼去上課？有沒有收講師費？

陳學聖說，當時他是受蔡玉真的邀約，為「生命成長團體」演講自己的人生經歷，到場後發現該團體另一個名稱為「台灣民政府」，原本打算直接離開，但轉念一想，該團體與當時執政的國民黨意識形態相左，「不入虎穴焉得虎子」，乾脆就和他們當面聊聊，這並不代表他認同「台灣民政府」的理念，也不代表該機構是官方機構，就單純視為一般人民團體。

他說，當時確實有收講師費，金額記不太清楚，但與一般電視節目通告費差不多、幾千元，事後已捐作公益。

陳學聖強調，他先前就曾表示，若「台灣民政府」有任何違法情事都該依法嚴辦，且該團體一向傾向綠營，其在龜山的總部曾被國民黨議員踢爆侵占山坡地蓋違建，鄭文燦主政的桃園市政府卻未拆除，既然現在司法單位正法辦該團體，他呼籲鄭文燦市長、桃園市府趕快連違建也一起拆除，「你若不拆，我上任會拆」。