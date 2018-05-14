拍賣黨產 立委促法部緊盯進度

2018-05-14

〔記者陳鈺馥、黃捷／台北報導〕國民黨「轉帳撥用」國產變賣獲利，被黨產會追徵八．六億元拒繳，行政執行署去年九月起查封的松山區黨部、國民黨智庫大樓，事隔八個多月仍未進行拍賣。民進黨立委呼籲，法務部長邱太三應緊盯進度，行政執行署須加快拍賣作業，以利特種基金上路。

知情人士透露，行政執行署追討八．六億元欠款，例如去年十月廿日查封國民黨智庫「國家政策研究基金會」建物大樓，今年二月完成鑑價為六千五百卅七萬元，去年九月查封的松山區黨部鑑價二億餘元，至今未排入拍賣期程。

三百多位退休黨工，不滿行政執行署動作太慢，今年四月三日已遞狀向台北分署申請「儘快拍賣國民黨松山區黨部」，執行署收件後又發文給黨產會，要移送機關派員至北署表示意見及研商後續事宜；對此，黨產會官員不解表示，拒繳就依法強制執行、查封拍賣，是國民黨欠黨工錢，不解要研商什麼？

民進黨立委李俊俋強調，行政執行署查封很快，「卡在鑑價太慢」，要提醒邱太三須緊盯行政執行署拍賣進度，不容許各分署有所落後，以落實公平正義。

執行署：不會刻意拖延

台北分署主任執行官鍾志正昨表示，不動產拍賣有一定程序，包括鑑價、現況調查等等，本案先前查封筆數不少，程序陸續都在進行中，只要前置作業完成，就會立刻排入拍賣期程，不會刻意拖延。