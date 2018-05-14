中國首艘自製航母海試

2018-05-14

〔編譯孫宇青、記者羅添斌／綜合報導〕中國官媒十三日證實，中國的第二艘航艦、也是首艘自製航空母艦已展開首次海上測試，主要檢測引擎、動力、導航等系統的可靠性和穩定性。專家指出，該艘航母是在現役「遼寧號」航母的基礎上進行設計優化，預計可容納更多戰機，且未來料被賦予作戰任務，使中國躋身美、英、法、俄等世界海洋強權之列。

國防部發言人陳中吉表示，國防部對此都會持續監控，對中國大陸航艦的未來動向，也會持續掌握。

新華社、中央電視台指出，代號「○○一Ａ型」（或稱○○二型）的中國首艘國產航母，十三日清晨六時四十五分駛離「中國船舶重工集團」位於遼寧省大連市的碼頭，展開首次海試。遼寧省海事局日前公告，十一至十八日將在渤海海域黃海北部執行軍事任務，可能暗示此次海試的持續時間。外界預期，該艘航母將在二○二○年前服役。

中國軍方並稱，首艘自製航艦自去年四月二十六日下水以來，航艦建造工作按計畫穩定推進。中媒則指出，○○一Ａ型航母長約三一五公尺、寬約七十五公尺，排水量達五萬五千噸，與遼寧號一樣使用常規動力，而非核動力。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，專家分析照片和衛星影像指出，遼寧號可搭載卅架戰機，包括固定翼飛具和直升機，○○一Ａ型則可再增八架，但其航母技術仍遠落後美國。

專家：中國技術遠落後美國

「國際危機組織」東北亞資深顧問柯夫瑞吉（Michael Kovrig）指出，中國航母實力的成長，進一步擴大中國勢力範圍，動搖西太平洋戰略平衡，「使美國介入中國沿岸衝突的代價升高」。

我國資深軍方官員說，中國自製航艦的數量至少會有三艘，加上以訓練任務為主的遼寧艦，預料中國航艦數量在二○二五年後將會達到四艘，對台海防衛的負擔將會更加沉重。