中國威脅驟增 沱江艦加速量產

2018-05-14

第二階段五艘提前自今年啟動建案 與首批同步2025年完成

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方權威官員透露，由於中國海空兵力持續強化，嚴重威脅台灣防衛安全，軍方決定調整三軍部分建軍案的獲得時程，分批量產的時程都要加速、提前完成；其中，沱江級軍艦的量產任務是首要調整對象。

權威官員說，沱江級軍艦規劃生產十二艘，除了首艘原型艦已在海軍服役，後續十一艘將分三階段量產。第一批三艘（防空型）將按原訂時程於二○二五年全數完成；第二階段的五艘（反艦型），原本規劃要在二○三○至二○三二年完成，但因「敵情威脅驟增」，將提前到今年就啟動建案，二○二○年起執行，二○二五年與第一批的三艘同步完成量產。

至於第三階段的三艘，原本規劃到二○三九年才會完成量產，但同樣因中國海空兵力對台威脅加劇，高層決定「視敵情威脅適時啟動」，並且要結合敵情威脅與戰力發展需求，進行「滾動式的應變調整」，亦即有可能大幅調整量產時程，建造時程再往前推進。

沱江軍艦原型艦的排水量為六百噸、雙船體建造，量產型沱江軍艦調整為七百噸，並且進行多項系統的改善，每批沱江級艦的擔負任務並不相同。第一批三艘為特別強化防空作戰功能的「防空型」，艦上將配備中科院自製的艦射型天劍二型飛彈（簡稱海劍二），第二批的五艘則將著重在反制中國水面艦，因此將是以混合搭載雄二反艦飛彈、雄三超音速反艦飛彈的「反艦型」。

至於第三批的三艘會採取何種任務型式？官員說，將由海軍視未來敵情威脅發展進行評估，未來不排除配備「增程型」的雄二及雄三反艦飛彈，射程更遠，對敵艦更具有嚇阻能力。

在首批三艘沱江軍艦的實質建造工作上，權威官員說，此案將採「載台建造為公開招標採購、戰鬥系統採委製方式」來執行，戰鬥系統將直接委由中科院執行，預計今年六月，國防部將與中科院簽署委製協議書，「載台建造」案也將在今年六月公告招標，預計十月份完成決標及簽約。