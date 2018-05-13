多基雷達 抓得住共軍匿蹤戰機

2018-05-13

中科院研發 年內先期部署測試

〔記者羅添斌／台北報導〕具有匿蹤功能的中國殲二十戰機，日前已展開海上方向實戰化軍事訓練。軍方評估殲二十的服役，因其具備的匿蹤功能，將對台海空防形成嚴重威脅，已經展開各式的因應作為，希望達到有效克制共軍匿蹤戰機的目標。

資深官員透露，匿蹤戰機並非雷達一定抓不到，我方除了經由Ｆ十六戰機的性能提升，機上新式雷達已具備部分克制敵機匿蹤功能外，中科院也已完成「收發分離多基雷達」的研發，規劃今年內進行先期部署測試，要以「戰機、雷達」的多重主被動式組合，可於遠程距離就完成匿蹤戰機偵察、追蹤與鎖定。

解放軍空軍十一日宣佈，組織多型戰機「雙向繞飛台島巡航」，新式戰機蘇愷三十五也首度與轟六Ｋ轟炸機編隊飛越巴士海峽。在此之前，解放軍也宣稱，中國自主研製的新一代隱形戰機殲二十，也與殲十六、殲十Ｃ等型戰機，首次展開海上的空戰訓練。

匿蹤作戰 兩岸空防嚴肅課題

資深官員指出，殲二十戰機是中國自主研發製造，宣稱可媲美美軍Ｆ二十二戰機的新一代匿蹤戰機，蘇愷三十五目前並不具有匿蹤功能，但共軍內部已進行將蘇愷三十五戰機機身研改，改換使用具有匿蹤功能塗料的材質，未來匿蹤作戰將是兩岸空防的嚴肅課題。

官員表示，殲二十戰機目前只有少量服役，未來若數量達一定程度，加上其他新式戰機進行研改後具備部分的匿蹤功能，這種發展會讓我國的預警雷達涵蓋範圍縮小，甚至喪失早期預警及快速反應能力，因此軍方必須及早規劃因應作為。

他指出，中科院在過去幾年間，已配合歐美的軍事科技發展趨勢，進行「收發分離多基雷達」的研發工作，此型雷達為被動雷達，將可結合相列雷達，構成主動、被動的多基架構雷達，放大不明飛行物的雷達截面積，進而持續追蹤、鎖定。

官員說，中科院已完成二套「收發分離多基雷達」系統，並在今年進行先期部署測試，若各項測試符合軍方作戰需求，預計可在二○二○年開始量產部署。